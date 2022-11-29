Meryem Uzerli Türkiye'nin En Çok Kazanan Oyuncusu Oldu! Kazancı Dudak Uçuklattı! Aldığı Paranın Haddi Hesabı Yok! Tek Gecede…

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ile Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterleri arasına adını yazdıran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, başarılı performansı sonrasında birden popüler olmuştu. Şimdilerde kamera karşısına daha çok reklam projeleriyle geçmeye başlamış olan Meryem Uzerli, kazandığı paralar ile dudakları uçuklatmaya başladı. Öyle ki, Meryem Uzerli ile çalışmak isteyen markaların kesenin ağzını biraz değil; baya baya açması gerekiyor! Peki, Meryem Uzerli ne kadar kazanıyor? Meryem Uzerli reklam başına ne kadar alıyor? Meryem Uzerli serveti ne kadar? İşte, detaylar…

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