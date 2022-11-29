Meryem Uzerli Türkiye'nin En Çok Kazanan Oyuncusu Oldu! Kazancı Dudak Uçuklattı! Aldığı Paranın Haddi Hesabı Yok! Tek Gecede…
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ile Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterleri arasına adını yazdıran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, başarılı performansı sonrasında birden popüler olmuştu. Şimdilerde kamera karşısına daha çok reklam projeleriyle geçmeye başlamış olan Meryem Uzerli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle ile Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterleri arasına adını yazdıran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, başarılı performansı sonrasında birden popüler olmuştu. Şimdilerde kamera karşısına daha çok reklam projeleriyle geçmeye başlamış olan Meryem Uzerli, kazandığı paralar ile dudakları uçuklatmaya başladı. Öyle ki, Meryem Uzerli ile çalışmak isteyen markaların kesenin ağzını biraz değil; baya baya açması gerekiyor! Peki, Meryem Uzerli ne kadar kazanıyor? Meryem Uzerli reklam başına ne kadar alıyor? Meryem Uzerli serveti ne kadar? İşte, detaylar…
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29 Kas 2022 - 21:08 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.