- 29 Kas 2022 - 21:18

Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin ve Sadık Boşanıyor! Türkan Mine'ye Savaş Açtı... Onu Bitirmeye Kararlı! Somer Şimdi Ayvayı Yedi... İki Kadın! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının her hafta yeni bölümünün merak ile beklendiği yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, bu haftaki bölümü için geri sayıma geçti. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, pek çok soruyu beraberinde getirdi. İşte Üç Kız Kardeş dizisi ile ilgili merak edilen son detaylar...

Kanal D ekranlarının her hafta yeni bölümünün merak ile beklendiği yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, bu haftaki bölümü için geri sayıma geçti. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, pek çok soruyu beraberinde getirdi. Üç Kız Kardeş dizisinin seyircisinin sormaya başladığı sorular yankılarını sürdürürken; dizinin yeni bölümü için yayınlanan son fragmanında özellikle de Türkan’ın tavrı dikkat çekti. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

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29 Kas 2022 - 21:18 - Dizi Haberleri

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