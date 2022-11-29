Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin ve Sadık Boşanıyor! Türkan Mine'ye Savaş Açtı... Onu Bitirmeye Kararlı! Somer Şimdi Ayvayı Yedi... İki Kadın! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının her hafta yeni bölümünün merak ile beklendiği yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, bu haftaki bölümü için geri sayıma geçti. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, pek çok soruyu beraberinde getirdi. İşte Üç Kız Kardeş dizisi ile ilgili merak edilen son detaylar...
Kanal D ekranlarının her hafta yeni bölümünün merak ile beklendiği yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, bu haftaki bölümü için geri sayıma geçti. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı ise, pek çok soruyu beraberinde getirdi. Üç Kız Kardeş dizisinin seyircisinin sormaya başladığı sorular yankılarını sürdürürken; dizinin yeni bölümü için yayınlanan son fragmanında özellikle de Türkan’ın tavrı dikkat çekti. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
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29 Kas 2022 - 21:18 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.