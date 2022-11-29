Fahriye Evcen Hamile Psikolojisinden Olumsuz Etkilendi! Estetiğin Bu Kadarı Herkesi Şaşkına Çevirdi… “Rezil Ettin İyice Kendini!” Burak Özçivit Estetikli Kadınlara Bakınca…
Türkiye’nin en güzel kadınlarından birisi olan Fahriye Evcen, hamile psikolojisinden biraz olumsuz etkilendi. Estetiğin bu denli yapılması herkesi şaşkına çevirirken sosyal medya ve magazin gündemiyse baştan aşağıya değişti. Kullanıcıların art arda yorum yaptığı o paylaşım ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, Evcen’in estetiğin dozunu kaçırdığı o anlar neydi?
Hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle gönüllere taht kuran Fahriye Evcen cephesinden gelen estetikli son hal, kafaları allak bullak etti. Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit’in estetikli ve tesettürlü bir kadınla poz verdiği görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen Evcen’in son hali ise gören herkesi şaşkınlığa uğrattı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konusu olan bu paylaşımı sizler için mercek altına aldık. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.