- 29 Kas 2022 - 16:47 G: 29 Kas 2022 - 17:01

Gecenin Ucunda Dizisinden Neslihan Atagül Ayrılıyor! Kadir Doğulu “Yapma, Etme” Dedi Ama Ne Fayda! Vedasını Çoktan Duyurdu….

Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde başrol oyuncusu olan Neslihan Atagül’ün diziden ayrılacağı haberi ortalığı birbirine kattı. Biricik eşi Kadir Doğulu’nun ısrarlarına kulak asmayan Atagül, vedasını bile duyurdu. Peki, neler oluyor?

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkatleri üzerinde tutan Gecenin Ucunda dizisi, izleyenleri ekran başında tutmaya devam ediyor. Türk Edebiyatı’nın vazgeçilmez eserlerinden birisi olan Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlama olan dizide başrol oynayan Neslihan Atagül hakkında şok edici bir gerçek ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun diziden ayrılmasının nedeni!

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29 Kas 2022 - 16:47 Ankara- Yaşam

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