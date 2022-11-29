Gecenin Ucunda Dizisinden Neslihan Atagül Ayrılıyor! Kadir Doğulu “Yapma, Etme” Dedi Ama Ne Fayda! Vedasını Çoktan Duyurdu….

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkatleri üzerinde tutan Gecenin Ucunda dizisi, izleyenleri ekran başında tutmaya devam ediyor. Türk Edebiyatı’nın vazgeçilmez eserlerinden birisi olan Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlama olan dizide başrol oynayan Neslihan Atagül hakkında şok edici bir gerçek ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun diziden ayrılmasının nedeni!

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