2. Çocuğu Geçtiğimiz Ay Doğuran Sinem Kobal’ın Son Hali Nefes Kesti! “Şu Fitlik Başka Kimsede Yok!” Yorumlar Arka Arkaya…
Çok genç yaşlardan itibaren ekranlarda olan ve rol aldığı pek çok yapımla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, evliliğinin ardından hızla ekranlardan uzaklaşmıştı. Şimdilerde iki çocuğu ile ilgilenen Sinem Kobal’a annelik yaradı. İşte Sinem Kobal ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Çok genç yaşlardan itibaren ekranlarda olan ve rol aldığı pek çok yapımla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, evliliğinin ardından hızla ekranlardan uzaklaşmıştı. Şimdilerde iki çocuğu ile ilgilenen Sinem Kobal’a annelik yaradı. Doğum kilolarını hızla atan ve ardında bırakan Sinem Kobal, bir de güzelliğine güzellik kattı. Özellikle son paylaşımı ile gündem olan Sinem Kobal’a gelen o yorumlar ise, herkesi şaşırttı! Peki, Sinem Kobal ne paylaştı? Sinem Kobal nasıl bir paylaşım yaptı? Sinem Kobal’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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29 Kas 2022 - 16:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.