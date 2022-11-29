- 29 Kas 2022 - 16:52 G: 29 Kas 2022 - 16:58

2. Çocuğu Geçtiğimiz Ay Doğuran Sinem Kobal’ın Son Hali Nefes Kesti! “Şu Fitlik Başka Kimsede Yok!” Yorumlar Arka Arkaya…

Çok genç yaşlardan itibaren ekranlarda olan ve rol aldığı pek çok yapımla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, evliliğinin ardından hızla ekranlardan uzaklaşmıştı. Şimdilerde iki çocuğu ile ilgilenen Sinem Kobal’a annelik yaradı. İşte Sinem Kobal ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Çok genç yaşlardan itibaren ekranlarda olan ve rol aldığı pek çok yapımla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, evliliğinin ardından hızla ekranlardan uzaklaşmıştı. Şimdilerde iki çocuğu ile ilgilenen Sinem Kobal’a annelik yaradı. Doğum kilolarını hızla atan ve ardında bırakan Sinem Kobal, bir de güzelliğine güzellik kattı. Özellikle son paylaşımı ile gündem olan Sinem Kobal’a gelen o yorumlar ise, herkesi şaşırttı! Peki, Sinem Kobal ne paylaştı? Sinem Kobal nasıl bir paylaşım yaptı? Sinem Kobal’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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29 Kas 2022 - 16:52 - Magazin

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