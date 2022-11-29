Mehmet Ali Erbil TikTok’u Ortalığı Karıştırdı! Günde 100 Bin Lira Kazandığı İddia Ediliyordu, Öyle Bir Olay Yaşandı Ki…
Ekranların ünlü şovmenlerinden biri olan, özellikle de yıllarca sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek isimli yarışma ile hafızalara kazınan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde yeni projelerde yer almaya başladı. Atlattığı sağlık sorunlarının ardından sinemaya geri dönen Mehmet Ali Erbil, aynı zamanda yeni programının da müjdesini ilk kez verdi. İşte Mehmet Ali Erbil ile ilgili merak edilen son detaylar...
Ekranların ünlü şovmenlerinden biri olan, özellikle de yıllarca sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek isimli yarışma ile hafızalara kazınan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde yeni projelerde yer almaya başladı. Atlattığı sağlık sorunlarının ardından sinemaya geri dönen Mehmet Ali Erbil, aynı zamanda yeni programının da müjdesini ilk kez verdi. Öte yandan Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınları ile ilgili konuşanlara birkaç cümle söyledi! Peki, Mehmet Ali Erbil’in yeni projesi ne? Çarkıfelek yeniden mi başlıyor, hangi kanalda? Mehmet Ali Erbil, TikTok ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
29 Kas 2022 - 16:57 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.