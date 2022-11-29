Mehmet Ali Erbil TikTok’u Ortalığı Karıştırdı! Günde 100 Bin Lira Kazandığı İddia Ediliyordu, Öyle Bir Olay Yaşandı Ki…

Ekranların ünlü şovmenlerinden biri olan, özellikle de yıllarca sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek isimli yarışma ile hafızalara kazınan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde yeni projelerde yer almaya başladı. Atlattığı sağlık sorunlarının ardından sinemaya geri dönen Mehmet Ali Erbil, aynı zamanda yeni programının da müjdesini ilk kez verdi. Öte yandan Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınları ile ilgili konuşanlara birkaç cümle söyledi! Peki, Mehmet Ali Erbil’in yeni projesi ne? Çarkıfelek yeniden mi başlıyor, hangi kanalda? Mehmet Ali Erbil, TikTok ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…

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