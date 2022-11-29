Aleyna Tilki Yarı Çıplak Poz Verince... "Ananın Babanın Duasına Yazık!" Öyle Bir Şey Giydi Ki, Kıyafet Demeye Bin Şahit İster!
Ünlü sanatçı Aleyna Tilki, yarı çıplak poz verince ortalık birbirine girdi. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan olayın ardından yorumlar sıra sıra geldi. Öyle bir şey giydi ki kıyafet demeye bin şahit ister, görenlerin aklını başından aldı. İşte konuya dair merak edilen ayrıntılar!
Hem sesi hem de özel hayatıyla bir an olsun ne sosyal medya ne de magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yürek hoplatan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son paylaşımıyla görenlere hayatı sorgulatan Tilki, neredeyse hiçbir şey giymediği haliyle gündemi baştan aşağıya değiştirdi. Peki, neydi o paylaşım?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.