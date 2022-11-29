Aleyna Tilki Yarı Çıplak Poz Verince... "Ananın Babanın Duasına Yazık!" Öyle Bir Şey Giydi Ki, Kıyafet Demeye Bin Şahit İster!

Hem sesi hem de özel hayatıyla bir an olsun ne sosyal medya ne de magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yürek hoplatan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son paylaşımıyla görenlere hayatı sorgulatan Tilki, neredeyse hiçbir şey giymediği haliyle gündemi baştan aşağıya değiştirdi. Peki, neydi o paylaşım?

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