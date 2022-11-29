Camdaki Kız Dizisinden Göbek Attıracak Haber Geldi! Sedat’ın Başı Büyük Bir Beladan Kurtuluyor! Seyirciler İnanmak İstemiyor Ama…

Kanal D ekranlarının en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu oldukça hızlı başladı. Yeni sezonunda birbirinden ilginç olaylar yaşanmaya başlamış ve tansiyon gitgide yükselmeye başlamışken; Camdaki Kız dizisinin yeni sezonuna veda edecek olan ilk isim de netleşti. Öte yandan Camdaki Kız dizisine yeni dahil olacak Metin ve Türkan karakterleri için de sıcak gelişmeler yaşandı! Peki, Camdaki Kız dizisinden ayrılan oyuncu kim? Camdaki Kız dizisinden Cana gidiyor mu? Camdaki Kız dizisi Metin ve Türkan’ı kim canlandıracak? İşte, detaylar…

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