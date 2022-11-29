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29 Kas 2022 - 21:07

Kurtlar Vadisi Dizisine Hayır Dedi! Necati Şaşmaz Bile Şaştı Kaldı! Yeni Yerde Süleyman Çakır’ın Tahtına Oturacak! Neler Oluyor?

Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisi, şimdilerde ekranlara geri dönmek için hazırlıklarını başlatırken; dizinin oyuncu kadrosuna ilişkin de sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Kulislerin hareketlenmeye başladığı Kurtlar Vadisi dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde kadroya dahil olacak isimler bir bir ortaya çıkar hale geldi. İşte Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili son detaylar...