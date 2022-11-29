- 29 Kas 2022 - 21:07 G: 29 Kas 2022 - 21:41

Kurtlar Vadisi Dizisine Hayır Dedi! Necati Şaşmaz Bile Şaştı Kaldı! Yeni Yerde Süleyman Çakır’ın Tahtına Oturacak! Neler Oluyor?

Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisi, şimdilerde ekranlara geri dönmek için hazırlıklarını başlatırken; dizinin oyuncu kadrosuna ilişkin de sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Kulislerin hareketlenmeye başladığı Kurtlar Vadisi dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde kadroya dahil olacak isimler bir bir ortaya çıkar hale geldi. İşte Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili son detaylar...

Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisi, şimdilerde ekranlara geri dönmek için hazırlıklarını başlatırken; dizinin oyuncu kadrosuna ilişkin de sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Kulislerin hareketlenmeye başladığı Kurtlar Vadisi dizisinin yeni sezon çekimleri öncesinde kadroya dahil olacak isimler bir bir ortaya çıkar hale geldi! Peki, Kurtlar Vadisi dizisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi dizisi nerede yayınlanacak? Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncu kadrosunda kimler olacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

29 Kas 2022 - 21:07 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin ve Sadık Boşanıyor! Türkan Mine'ye Savaş Açtı... Onu Bitirmeye Kararlı! Somer Şimdi Ayvayı Yedi... İki Kadın! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin ve Sadık Boşanıyor! Türkan Mine'ye Savaş Açtı... Onu Bitirmeye Kararlı! Somer Şimdi Ayvayı Yedi... İki Kadın! Neler Oluyor?
Yargı Dizisinde Şok Gelişme! Derya ve Savcı Pars Seyirciyi Krize Soktu! Ceylin ile Derya Arasındaki Soğuk Savaş Devam Ediyor! Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Şok Gelişme! Derya ve Savcı Pars Seyirciyi Krize Soktu! Ceylin ile Derya Arasındaki Soğuk Savaş Devam Ediyor! Neler Oluyor?
Meryem Uzerli Türkiye'nin En Çok Kazanan Oyuncusu Oldu! Kazancı Dudak Uçuklattı! Aldığı Paranın Haddi Hesabı Yok! Tek Gecede… mask
Meryem Uzerli Türkiye'nin En Çok Kazanan Oyuncusu Oldu! Kazancı Dudak Uçuklattı! Aldığı Paranın Haddi Hesabı Yok! Tek Gecede…
Camdaki Kız Dizisinden Göbek Attıracak Haber Geldi! Sedat’ın Başı Büyük Bir Beladan Kurtuluyor! Seyirciler İnanmak İstemiyor Ama… mask
Camdaki Kız Dizisinden Göbek Attıracak Haber Geldi! Sedat’ın Başı Büyük Bir Beladan Kurtuluyor! Seyirciler İnanmak İstemiyor Ama…
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 276. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Kasım 2022 Günün Puan Durumu Nedir? mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 276. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Kasım 2022 Günün Puan Durumu Nedir?
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2022 Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2022 Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aldatmak Dizisi 5. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 20 Ekim 2022 ATV Aldatmak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aldatmak Dizisi 5. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 20 Ekim 2022 ATV Aldatmak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 156. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 156. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gecenin Ucunda Dizisinden Neslihan Atagül Ayrılıyor! Kadir Doğulu “Yapma, Etme” Dedi Ama Ne Fayda! Vedasını Çoktan Duyurdu…. mask
Gecenin Ucunda Dizisinden Neslihan Atagül Ayrılıyor! Kadir Doğulu “Yapma, Etme” Dedi Ama Ne Fayda! Vedasını Çoktan Duyurdu….
Yasak Elma Dizisinde Ender’in Defteri Kapandı! “Güle Güle!” Eda Ece, Diziden Ayrılacağını Öyle Bir Biçimde Gösterdi Ki… Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Ender’in Defteri Kapandı! “Güle Güle!” Eda Ece, Diziden Ayrılacağını Öyle Bir Biçimde Gösterdi Ki… Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Ocak Ayında Zam Üstüne Zam Aldı! Milyonlarca Öğrenci Duyduğu An Halay Çekmeye Başlayacak! Neler Oluyor? mask
KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Ocak Ayında Zam Üstüne Zam Aldı! Milyonlarca Öğrenci Duyduğu An Halay Çekmeye Başlayacak! Neler Oluyor?
Asgari Ücret 2023 Yılında Öyle Bir Seviyeye Gelecek Ki… Milyonlar 4 Gözle Bu Haberi Bekliyordu; Komisyon Düğmeye Bastı! mask
Asgari Ücret 2023 Yılında Öyle Bir Seviyeye Gelecek Ki… Milyonlar 4 Gözle Bu Haberi Bekliyordu; Komisyon Düğmeye Bastı!
Akaryakıt Fiyatlarına Kıyameti Koparacak Haber Geldi! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki… 29 Kasım LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Kıyameti Koparacak Haber Geldi! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki… 29 Kasım LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin ve Sadık Boşanıyor! Türkan Mine'ye Savaş Açtı... Onu Bitirmeye Kararlı! Somer Şimdi Ayvayı Yedi... İki Kadın! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin ve Sadık Boşanıyor! Türkan Mine'ye Savaş Açtı... Onu Bitirmeye Kararlı! Somer Şimdi Ayvayı Yedi... İki Kadın! Neler Oluyor?
PTT’den Tam Tamına 995 TL Destek! Kimliğiyle Formu Dolduran Kişilere “Tık” Diye Verilecek! Sadece 15 Gün İçinde… mask
PTT’den Tam Tamına 995 TL Destek! Kimliğiyle Formu Dolduran Kişilere “Tık” Diye Verilecek! Sadece 15 Gün İçinde…
EYT’lilere Bayram Havası Esmeye Başladı! Borçlanma Sorunu Baştan Sona Çözüldü; SSK ve Bağ-Kur’lulara Ortalığı Karıştıracak Haber Geldi! mask
EYT’lilere Bayram Havası Esmeye Başladı! Borçlanma Sorunu Baştan Sona Çözüldü; SSK ve Bağ-Kur’lulara Ortalığı Karıştıracak Haber Geldi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL