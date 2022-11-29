EYT’lilere Bayram Havası Esmeye Başladı! Borçlanma Sorunu Baştan Sona Çözüldü; SSK ve Bağ-Kur’lulara Ortalığı Karıştıracak Haber Geldi!
Bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanması beklenen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, bugün Bakanlar Kurulu’na sunuluyor. Kabine Toplantısı olarak da adlandırılan Bakanlar Kurulu’nun EYT düzenlemesi ile ilgili ne söyleyeceği merak konusu iken detaylar haberimizde...
Bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanması beklenen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, bugün Bakanlar Kurulu’na sunuluyor. Kabine Toplantısı olarak da adlandırılan Bakanlar Kurulu’nun EYT düzenlemesi ile ilgili ne söyleyeceği merak konusu iken; EYT düzenlemesinin geçmesini bekleyen vatandaşlar için borçlanmaya ilişkin düğüm çözülmeye başladı. Peki, EYT düzenlemesinde son durum ne? EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak, borçlanma olacak mı? İşte, detaylar…
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29 Kas 2022 - 21:12 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.