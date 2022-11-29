EYT’lilere Bayram Havası Esmeye Başladı! Borçlanma Sorunu Baştan Sona Çözüldü; SSK ve Bağ-Kur’lulara Ortalığı Karıştıracak Haber Geldi!

Bir süredir Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanması beklenen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, bugün Bakanlar Kurulu’na sunuluyor. Kabine Toplantısı olarak da adlandırılan Bakanlar Kurulu’nun EYT düzenlemesi ile ilgili ne söyleyeceği merak konusu iken; EYT düzenlemesinin geçmesini bekleyen vatandaşlar için borçlanmaya ilişkin düğüm çözülmeye başladı. Peki, EYT düzenlemesinde son durum ne? EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak, borçlanma olacak mı? İşte, detaylar…

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