PTT’den Tam Tamına 995 TL Destek! Kimliğiyle Formu Dolduran Kişilere “Tık” Diye Verilecek! Sadece 15 Gün İçinde…

Son dönemlerde vatandaşlara ödediği destek ödemesi sayısını gitgide artırmaya başlamış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özellikle de kiraların fahiş seviyelere ulaşmasının ardından bu alana odaklandı. Şimdilerde kira yardımı veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan kira yardımı olmak isteyen vatandaşların ne kadar kira yardımı alabileceği ve nasıl başvuru yapması gerektiği ortaya çıktı. Peki, kira yardımı nasıl alınır, şartları neler? Kira yardımı ne kadar, kaç TL? Kira yardımı başvuruları nereye yapılır? İşte, il il kira yardımı ödemeleri…

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