Akaryakıt Fiyatlarına Kıyameti Koparacak Haber Geldi! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki… 29 Kasım LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları…

Hem dolar/TL kurundan hem de brent tipi petrolün varil fiyatından etkilenerek hesaplanan akaryakıt fiyatlarında son günlerde sürücülerin yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanmaya başladı. Bir süredir aşağı yönlü harekete geçmiş olan brent tipi petrolün varil fiyatındaki gerileme devam edince, bugün indirim alan motorin ya da mazota, bir indirim haberi daha geldi! Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Bugün benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? İşte 29 Kasım LPG, benzin ve motorin fiyatları…

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