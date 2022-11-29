Akaryakıt Fiyatlarına Kıyameti Koparacak Haber Geldi! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki… 29 Kasım LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları…
Hem dolar/TL kurundan hem de brent tipi petrolün varil fiyatından etkilenerek hesaplanan akaryakıt fiyatlarında son günlerde sürücülerin yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanmaya başladı. Bir süredir aşağı yönlü harekete geçmiş olan brent tipi petrolün varil fiyatındaki gerileme devam edince, bugün indirim alan motorin ya da mazota, bir indirim haberi daha geldi! İşte detaylar...
Hem dolar/TL kurundan hem de brent tipi petrolün varil fiyatından etkilenerek hesaplanan akaryakıt fiyatlarında son günlerde sürücülerin yüzünü güldürecek gelişmeler yaşanmaya başladı. Bir süredir aşağı yönlü harekete geçmiş olan brent tipi petrolün varil fiyatındaki gerileme devam edince, bugün indirim alan motorin ya da mazota, bir indirim haberi daha geldi! Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Bugün benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? İşte 29 Kasım LPG, benzin ve motorin fiyatları…
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29 Kas 2022 - 21:19 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.