Asgari Ücret 2023 Yılında Öyle Bir Seviyeye Gelecek Ki… Milyonlar 4 Gözle Bu Haberi Bekliyordu; Komisyon Düğmeye Bastı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde gözler Ankara’ya çevrildi. Bugün Bakanlar Kurulu görüşmelerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personel düzenlemesi gibi önemli konuları masaya yatıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve asgari ücret güncellemesi ile ilgili detaylar haberimizde...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde gözler Ankara’ya çevrildi. Bugün Bakanlar Kurulu görüşmelerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personel düzenlemesi gibi önemli konuları masaya yatıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağı tarihi açıkladı. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, belli mi? İşte, detaylar…
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29 Kas 2022 - 21:21 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.