Anasayfa/

Foto Galeri/

29 Kas 2022 - 21:21

Asgari Ücret 2023 Yılında Öyle Bir Seviyeye Gelecek Ki… Milyonlar 4 Gözle Bu Haberi Bekliyordu; Komisyon Düğmeye Bastı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde gözler Ankara’ya çevrildi. Bugün Bakanlar Kurulu görüşmelerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personel düzenlemesi gibi önemli konuları masaya yatıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve asgari ücret güncellemesi ile ilgili detaylar haberimizde...