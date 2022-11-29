KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Ocak Ayında Zam Üstüne Zam Aldı! Milyonlarca Öğrenci Duyduğu An Halay Çekmeye Başlayacak! Neler Oluyor?
Her sene yüzbinlerce öğrenciye burs ve kredi yardımında bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, şimdilerde bu yılın yardımları için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde bünyesinde hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) burs başvurularını kabul eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, şimdilerde halihazırda burs ve kredi alan öğrencilerin gündemine oturdu. İşte KYK Burs ve kredilerle ilgili son detaylar...
Her sene yüzbinlerce öğrenciye burs ve kredi yardımında bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, şimdilerde bu yılın yardımları için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde bünyesinde hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) burs başvurularını kabul eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, şimdilerde halihazırda burs ve kredi alan öğrencilerin gündemine oturdu. Yeni yılda burs ve kredilerin ne kadar olacağını merak eden öğrenciler için sıcak bir gelişme yaşandı! Peki, KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL? 2023 yılı burs ve kredi ne kadar zam alacak, belli mi? İşte, detaylar…
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29 Kas 2022 - 21:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.