KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Ocak Ayında Zam Üstüne Zam Aldı! Milyonlarca Öğrenci Duyduğu An Halay Çekmeye Başlayacak! Neler Oluyor?

Her sene yüzbinlerce öğrenciye burs ve kredi yardımında bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, şimdilerde bu yılın yardımları için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde bünyesinde hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) burs başvurularını kabul eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, şimdilerde halihazırda burs ve kredi alan öğrencilerin gündemine oturdu. Yeni yılda burs ve kredilerin ne kadar olacağını merak eden öğrenciler için sıcak bir gelişme yaşandı! Peki, KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL? 2023 yılı burs ve kredi ne kadar zam alacak, belli mi? İşte, detaylar…

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