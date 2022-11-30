Defne Samyeli’den Öldürücü Darbe Sahnede Geldi! Siyahlar Prensesi Gibi Oldu Fırtınalar Estirdi… Görenin Ciğeri Yandı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor…

Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yarı yaşındakilere taş çıkarmaya devam ediyor. Görenlerin aklını başından alan sülün gibi fiziğiyle de kendini herkese hayran bırakan ünlü sanatçıdan sosyal medya paylaşımları da arka arkaya geliyor. Kısa sürede hem magazin hem de sosyal medya gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer alan bu fotoğrafı sizin için mercek altına aldık. İşte yürekleri yakan o paylaşım!

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