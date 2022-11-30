Defne Samyeli’den Öldürücü Darbe Sahnede Geldi! Siyahlar Prensesi Gibi Oldu Fırtınalar Estirdi… Görenin Ciğeri Yandı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor…
Ünlü sanatçı Defne Samyeli’den öldürücü darbe sahnede geldi. Siyahlar prensesi gibi olan Samyeli sahnede fırtınalar estirdi. Görenlerin ciğerinin yandığı pozun ardından sosyal medya ve magazin gündemi resmen birbirine girdi. Peki, neler oluyor?
Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren Defne Samyeli, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle yarı yaşındakilere taş çıkarmaya devam ediyor. Görenlerin aklını başından alan sülün gibi fiziğiyle de kendini herkese hayran bırakan ünlü sanatçıdan sosyal medya paylaşımları da arka arkaya geliyor. Kısa sürede hem magazin hem de sosyal medya gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer alan bu fotoğrafı sizin için mercek altına aldık. İşte yürekleri yakan o paylaşım!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.