Mustafa Ceceli Kahroldu, Kahretti! Sevenleri Acı Haberi Duyunca Hüngür Hüngür Ağladı! Ailesinin Başına Gelenler Şoku Yaşattı... “Yazık!”
Şarkıları ile hafızalara kazınan ve sahnelerin beğenilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli’den kötü bir haber geldi. Bir soygun ile karşı karşıya kalan Mustafa Ceceli ve ailesi neye uğradığını şaşırdı. Olaya ilişkin soruşturma başlamışken; gözler Mustafa Ceceli’den gelecek olan açıklamaya çevrildi. İşte detaylar...
Şarkıları ile hafızalara kazınan ve sahnelerin beğenilen isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli’den kötü bir haber geldi. Bir soygun ile karşı karşıya kalan Mustafa Ceceli ve ailesi neye uğradığını şaşırdı. Olaya ilişkin soruşturma başlamışken; gözler Mustafa Ceceli’den gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki, Mustafa Ceceli’ye ne oldu? Mustafa Ceceli’nin başına ne geldi? Mustafa Ceceli, soygun olayına ilişkin ne söyledi? İşte, detaylar…
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30 Kas 2022 - 11:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.