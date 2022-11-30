Yasak Elma’nın Yıldız’ı Gidiyor! Hayranları Yasa Bürünmüştü Ama Olayın Aslı Farklı Çıktı… FOX TV Ünlü Oyuncudan Vazgeçemedi… Bu İşe Bayılacaksınız!

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Eda Ece, 6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin vazgeçilmez ismi olarak biliniyordu. Neşeli tavırları ve Yıldız karakteriyle özdeşleşen mimikleriyle sosyal medyalarda adeta bir ikon olan Eda Ece, bir an olsun gündemden de düşmüyor. Dizisi reyting rekorları kıran Ece’nin ayrılma nedeniyse herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor?

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