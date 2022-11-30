Show TV O Dizinin Gözünün Yaşına Bakmadı! İddiası Fos Çıkınca Apar Topar Gönderildi! Oyuncular Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! Neler Oldu Neler...

Bu sezon televizyon dünyasında her zamankinden daha hızlı bir dönem yaşanmaya başladı. Sezona pek çok iddialı yapım başlamış ve başlamaya devam ediyorken; aynı zamanda aynı hızla da ekranlardan ayrılmaya başlayan yapımlar adeta sıraya girdi. Öte yandan Show TV ekranlarının iddialı yapımı Hayat Bugün dizisinin de final yapacağı iddia edildi. Peki, Hayat Bugün dizisi final mi yapıyor? Hayat Bugün dizisi neden final yapıyor? Hayat Bugün dizisi finali ne zaman? İşte, detaylar…

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