- 30 Kas 2022 - 12:29 G: 30 Kas 2022 - 13:04

Seda Sayan Kocasından Ayar Yedi! 20 Yaş Çıtırlıklar Geride Kaldı… Ne Elbise Ne Etek Bundan Sonra Böyle! “Yakışmadı Sana Seda Bacım…”

Ünlü sanatçı Seda Sayan biricik eşi Çağlar Ökten’den ayarı fena yedi. 20 yaşındaki çıtırlara taş çıkarırcasına giydiği elbise ve etekler geride kaldı. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren konuya dair merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren ünlü sanatçı Seda Sayan, sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. 7. Kez nikah masasına oturduğu kendisinden 25 yaş küçük biricik eşi Çağlar Ökten’le yan yana poz veren Sayan’ın yeni giyim tarzıysa gündem oldu. Peki, ne oldu da Seda Sayan bu hale geldi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Kas 2022 - 12:29 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek Büyük Aşkı Kabul Etti! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Twitter’da Yangınlar Çıkmaya Başladı! Neler Oldu Neler... mask
Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek Büyük Aşkı Kabul Etti! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Twitter’da Yangınlar Çıkmaya Başladı! Neler Oldu Neler...
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Stüdyosu İnim İnim İnledi! Seyirci Öyle Bir Ana Şahitlik Etti Ki, İçler Tir Tir Titredi... Yapımcının Bile Nutku Tutuldu mask
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Stüdyosu İnim İnim İnledi! Seyirci Öyle Bir Ana Şahitlik Etti Ki, İçler Tir Tir Titredi... Yapımcının Bile Nutku Tutuldu
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Gidiyor! Hayranları Yasa Bürünmüştü Ama Olayın Aslı Farklı Çıktı… FOX TV Ünlü Oyuncudan Vazgeçemedi… Bu İşe Bayılacaksınız! mask
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Gidiyor! Hayranları Yasa Bürünmüştü Ama Olayın Aslı Farklı Çıktı… FOX TV Ünlü Oyuncudan Vazgeçemedi… Bu İşe Bayılacaksınız!
Mustafa Ceceli Kahroldu, Kahretti! Sevenleri Acı Haberi Duyunca Hüngür Hüngür Ağladı! Ailesinin Başına Gelenler Şoku Yaşattı... “Yazık!” mask
Mustafa Ceceli Kahroldu, Kahretti! Sevenleri Acı Haberi Duyunca Hüngür Hüngür Ağladı! Ailesinin Başına Gelenler Şoku Yaşattı... “Yazık!”
İbrahim Çelikkol Kimdir? İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Mimar Mihre Mutlu Çıktı! Mihre Mutlu ve İbrahim Çelikkol Neden Boşandı? mask
İbrahim Çelikkol Kimdir? İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Mimar Mihre Mutlu Çıktı! Mihre Mutlu ve İbrahim Çelikkol Neden Boşandı?
Aleyna Tilki Ortalığı İnletti! Siyahlar İçerisinde Verdiği Dekoltelerle Yürekleri Hoplatan Tilki, Dudakları Uçuklattı! “Annene Babana Yazık, Böyle Gurur Olmaz Olsun!” mask
Aleyna Tilki Ortalığı İnletti! Siyahlar İçerisinde Verdiği Dekoltelerle Yürekleri Hoplatan Tilki, Dudakları Uçuklattı! “Annene Babana Yazık, Böyle Gurur Olmaz Olsun!”
Birce Akalay’ın Eski Eşi Gecenin Ucunda Oyuncusu Çıktı! Birce Akalay’ın Eski Eşi Sarp Levendoğlu Kimdir? Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! mask
Birce Akalay’ın Eski Eşi Gecenin Ucunda Oyuncusu Çıktı! Birce Akalay’ın Eski Eşi Sarp Levendoğlu Kimdir? Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
Zeynep Çamcı’nın Kardeşi Deniz Çamcı Kimdir? Deniz Çamcı’nın Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! mask
Zeynep Çamcı’nın Kardeşi Deniz Çamcı Kimdir? Deniz Çamcı’nın Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı!
Şahan Gökbakar’ın Kardeşi Herkesi Şok Etti! Şahan Gökbakar’ın Kardeşi Togan Gökbakar Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Şahan Gökbakar’ın Kardeşi Herkesi Şok Etti! Şahan Gökbakar’ın Kardeşi Togan Gökbakar Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Yalı Çapkını’nda Sular Durulmuyor! Ferit’in Çapkınlıkları Bu Kez Çizmeyi Aştı… Halis Ağa’yı Kalpten Götürecek Olay! “Midem Ağzıma Geldi, Yeter..” Çaresiz Seyran! mask
Yalı Çapkını’nda Sular Durulmuyor! Ferit’in Çapkınlıkları Bu Kez Çizmeyi Aştı… Halis Ağa’yı Kalpten Götürecek Olay! “Midem Ağzıma Geldi, Yeter..” Çaresiz Seyran!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Show TV O Dizinin Gözünün Yaşına Bakmadı! İddiası Fos Çıkınca Apar Topar Gönderildi! Oyuncular Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! Neler Oldu Neler... mask
Show TV O Dizinin Gözünün Yaşına Bakmadı! İddiası Fos Çıkınca Apar Topar Gönderildi! Oyuncular Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! Neler Oldu Neler...
Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek Büyük Aşkı Kabul Etti! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Twitter’da Yangınlar Çıkmaya Başladı! Neler Oldu Neler... mask
Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek Büyük Aşkı Kabul Etti! Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Twitter’da Yangınlar Çıkmaya Başladı! Neler Oldu Neler...
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Stüdyosu İnim İnim İnledi! Seyirci Öyle Bir Ana Şahitlik Etti Ki, İçler Tir Tir Titredi... Yapımcının Bile Nutku Tutuldu mask
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Stüdyosu İnim İnim İnledi! Seyirci Öyle Bir Ana Şahitlik Etti Ki, İçler Tir Tir Titredi... Yapımcının Bile Nutku Tutuldu
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Gidiyor! Hayranları Yasa Bürünmüştü Ama Olayın Aslı Farklı Çıktı… FOX TV Ünlü Oyuncudan Vazgeçemedi… Bu İşe Bayılacaksınız! mask
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Gidiyor! Hayranları Yasa Bürünmüştü Ama Olayın Aslı Farklı Çıktı… FOX TV Ünlü Oyuncudan Vazgeçemedi… Bu İşe Bayılacaksınız!
Defne Samyeli’den Öldürücü Darbe Sahnede Geldi! Siyahlar Prensesi Gibi Oldu Fırtınalar Estirdi… Görenin Ciğeri Yandı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor… mask
Defne Samyeli’den Öldürücü Darbe Sahnede Geldi! Siyahlar Prensesi Gibi Oldu Fırtınalar Estirdi… Görenin Ciğeri Yandı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor…
Mustafa Ceceli Kahroldu, Kahretti! Sevenleri Acı Haberi Duyunca Hüngür Hüngür Ağladı! Ailesinin Başına Gelenler Şoku Yaşattı... “Yazık!” mask
Mustafa Ceceli Kahroldu, Kahretti! Sevenleri Acı Haberi Duyunca Hüngür Hüngür Ağladı! Ailesinin Başına Gelenler Şoku Yaşattı... “Yazık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL