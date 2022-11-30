Seda Sayan Kocasından Ayar Yedi! 20 Yaş Çıtırlıklar Geride Kaldı… Ne Elbise Ne Etek Bundan Sonra Böyle! “Yakışmadı Sana Seda Bacım…”
Ünlü sanatçı Seda Sayan biricik eşi Çağlar Ökten’den ayarı fena yedi. 20 yaşındaki çıtırlara taş çıkarırcasına giydiği elbise ve etekler geride kaldı. Sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren konuya dair merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren ünlü sanatçı Seda Sayan, sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. 7. Kez nikah masasına oturduğu kendisinden 25 yaş küçük biricik eşi Çağlar Ökten’le yan yana poz veren Sayan’ın yeni giyim tarzıysa gündem oldu. Peki, ne oldu da Seda Sayan bu hale geldi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.