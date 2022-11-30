Seda Sayan Kocasından Ayar Yedi! 20 Yaş Çıtırlıklar Geride Kaldı… Ne Elbise Ne Etek Bundan Sonra Böyle! “Yakışmadı Sana Seda Bacım…”

Yıllardır ekranlarda ve sahnelerde fırtınalar estiren ünlü sanatçı Seda Sayan, sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. 7. Kez nikah masasına oturduğu kendisinden 25 yaş küçük biricik eşi Çağlar Ökten’le yan yana poz veren Sayan’ın yeni giyim tarzıysa gündem oldu. Peki, ne oldu da Seda Sayan bu hale geldi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!