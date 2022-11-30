Yalı Çapkını Dizinin Ferit’i Ortalığı Kattı Karıştırdı! İtirafı Resmen Yeri Göğü İnletti! Twitter Yıkılıyor Yorumlar Gırla... “Sen Önce Seyran’a İyi Davran!”
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan ve şimdilerde pek çok televizyon izleyicisinin takip ettiği diziler arasındaki yerini almaya başlamış olan Yalı Çapkını dizisi, bu sezona tartışmasız damgasını vurdu. İşte Yalı Çapkını dizisi ile ilgili merak edilen son detaylar...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan ve şimdilerde pek çok televizyon izleyicisinin takip ettiği diziler arasındaki yerini almaya başlamış olan Yalı Çapkını dizisi, bu sezona tartışmasız damgasını vurdu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile Çetin Tekindor isimlerinin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi, heyecanlı olaylarını ekranlara getirmeye devam ederken; dizinin başrol oyuncusu olan ve dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir’den önemli açıklamalar geldi. Peki, Mert Ramazan Demir ne söyledi? Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisi hakkında ne düşünüyor? Mert Ramazan Demir’in yeni projesi ne? İşte, detaylar…
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30 Kas 2022 - 13:04 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.