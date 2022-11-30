- 30 Kas 2022 - 12:57 G: 30 Kas 2022 - 13:37

Çöp Adam Dizisinde Şok Gelişme! Kimse İnanmak Dahi İstemedi… Dizi İçin Harcanan Bütçeyle Neler Neler Yapılırdı! Ortalık Yangın Yerine Döndü…

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Çöp Adam dizisiyle alakalı şok edici bir gelişme yaşandı. Kimsenin inanmak dahi istemeyeceği dizinin bütçesi dudakları uçuklattı. Asgari ücretlinin hayretler içerisinde bakakaldığı o rakamları ve konuya dair merak edilen tüm ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen her şey!

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisi, 30 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Star TV aracılığıyla seyircisiyle buluşmak için saatleri saymaya başladı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan yapımlardan birisi oldu. Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de değişik senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken yapım için harcanan bütçede herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor ve dizinin bütçesi ne kadardı?

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30 Kas 2022 - 12:57 Ankara- Dünya

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