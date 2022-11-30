Çöp Adam Dizisinde Şok Gelişme! Kimse İnanmak Dahi İstemedi… Dizi İçin Harcanan Bütçeyle Neler Neler Yapılırdı! Ortalık Yangın Yerine Döndü…

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisi, 30 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Star TV aracılığıyla seyircisiyle buluşmak için saatleri saymaya başladı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan yapımlardan birisi oldu. Hem başarılı oyuncu kadrosu hem de değişik senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken yapım için harcanan bütçede herkesi şaşkına çevirdi. Peki, neler oluyor ve dizinin bütçesi ne kadardı?

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