Hülya Avşar Yolda Bulduğu Yakışıklıyla El Ele Yakalandı! Görenler Kafasını Taştan Taşa Vurdu, Kimse Yakıştıramadı! Aralarındaki Yaş Farkına Rağmen Öpücükler Havada Uçuştu… “Cilveli Hatun!”
Ünlü sanatçı Hülya Avşar bir yakışıklıyla el ele kameralar karşısında görüldü. Görenlerin kafasını taştan taşa vurduğu ve yakıştıramadığı ikili sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Öpücüklerin havada uçuştuğu o anları ve gelen yorumları sizler için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Yıllardır hem ekranlarda hem de sahnelerde fırtınalar estiren Hülya Avşar, yaz kış demeden konser maratonlarına devam ediyor bu süreçte de spor yapmayı asla ihmal etmiyordu. Tenise olan tutkusuyla da bilinen Avşar Kızı’nın bir görüntüsüyse herkesi şaşkına çevirdi. En başından beri asla beğenilmeyen o görüntüleri ve el ele pozları sizler için daha da yakından inceledik. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.