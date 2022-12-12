Hülya Avşar Yolda Bulduğu Yakışıklıyla El Ele Yakalandı! Görenler Kafasını Taştan Taşa Vurdu, Kimse Yakıştıramadı! Aralarındaki Yaş Farkına Rağmen Öpücükler Havada Uçuştu… “Cilveli Hatun!”

Yıllardır hem ekranlarda hem de sahnelerde fırtınalar estiren Hülya Avşar, yaz kış demeden konser maratonlarına devam ediyor bu süreçte de spor yapmayı asla ihmal etmiyordu. Tenise olan tutkusuyla da bilinen Avşar Kızı’nın bir görüntüsüyse herkesi şaşkına çevirdi. En başından beri asla beğenilmeyen o görüntüleri ve el ele pozları sizler için daha da yakından inceledik. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!

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