- 30 Kas 2022 - 16:36 G: 30 Kas 2022 - 16:40

Danla Bilic “Geçmişe Mazi Derler!” Deyip Yaptı Yapacağını... Kubilay Aka’nın Hayatı Ellerinden Kayıp Gidecek! “Hayatımın Aşkı” Demişti Ama...

Sosyal medya fenomeni denince akla gelen ilk isimlerden biri olan ve dünyaca ünlü markalar ile iş birlikleri yapan Danla Bilic, son olarak gönlünü Çukur dizisinin Celasun’u olarak hafızalara kazınmış olan yakışıklı oyuncu Kubilay Aka’ya kaptırmıştı. Danla Bilic ile Kubilay Aka aşkı beklenenden daha da kısa sürerken; Danla Bilic, ayrılığa ilişkin hiç konuşmamıştı. İşte Danla Bilic ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Sosyal medya fenomeni denince akla gelen ilk isimlerden biri olan ve dünyaca ünlü markalar ile iş birlikleri yapan Danla Bilic, son olarak gönlünü Çukur dizisinin Celasun’u olarak hafızalara kazınmış olan yakışıklı oyuncu Kubilay Aka’ya kaptırmıştı. Danla Bilic ile Kubilay Aka aşkı beklenenden daha da kısa sürerken; Danla Bilic, ayrılığa ilişkin hiç konuşmamıştı. Danla Bilic’ten bugün Kubilay Aka’yı çok kızdıracak bir hamle geldi! Peki, Danla Bilic, Kubilay Aka ile ilgili ne söyledi? Danla Bilic, ayrılığa ilişkin ne dedi? Danla Bilic, Kubilay Aka ile ilgili ne yaptı? İşte, detaylar…

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30 Kas 2022 - 16:36 - Magazin

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