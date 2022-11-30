- 30 Kas 2022 - 16:40 G: 30 Kas 2022 - 16:45

1999 Öncesi Sigortası Başlayanlar Dikkat! EYT Emeklilik Tablosu Şakır Şakır Açıklandı! Borçlanma, Staj, Çıraklık Şartları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor?

Sıcak gelişmelerin yaşanmaya devam ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin bugün bir açıklama daha geldi. Hükümet cephesinden gelen o açıklamayı gerçekleştiren isim AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu oldu. İşte detaylar...

Sıcak gelişmelerin yaşanmaya devam ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin bugün bir açıklama daha geldi. Hükümet cephesinden gelen o açıklamayı gerçekleştiren isim AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu oldu. Akbaşoğlu açıklamalarında EYT düzenlemesinin tarihine ilişkin bilgi verdi. Peki, EYT düzenlemesinde son durum? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Kas 2022 - 16:40 - Gündem

# SGK VE EMEKLİLİK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
EYT’li Vatandaşa Son Dakika Haberi Geldi! Herkes Bunlarla Erkenden Emekli Olacağını Düşünüyordu Ama Son Dakika Kararı Verildi! Meğer… mask
EYT’li Vatandaşa Son Dakika Haberi Geldi! Herkes Bunlarla Erkenden Emekli Olacağını Düşünüyordu Ama Son Dakika Kararı Verildi! Meğer…
EYT’linin Gözü Kulağı Bu Haberdeydi, Sonunda Açıklandı! Bakan Bilgin Tüm İşverenlere Seslendi! Kıdem Tazminatı, Doğum ve Askerlik Borçlanması… mask
EYT’linin Gözü Kulağı Bu Haberdeydi, Sonunda Açıklandı! Bakan Bilgin Tüm İşverenlere Seslendi! Kıdem Tazminatı, Doğum ve Askerlik Borçlanması…
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bu Detay Yıllar Sonra İlk Kez Açıklandı; Milyonlar Davul Zurna Tuttu! Prim Ödememiş Bile Olsanız…  mask
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bu Detay Yıllar Sonra İlk Kez Açıklandı; Milyonlar Davul Zurna Tuttu! Prim Ödememiş Bile Olsanız… 
Tüm EYT’lilere Uyarı Gibi Açıklama! Yasa Çıkmadan Bunu Yapan Büyük Kazanacak... Diğerlerine Geçmiş Olsun! İstenenler Belli… mask
Tüm EYT’lilere Uyarı Gibi Açıklama! Yasa Çıkmadan Bunu Yapan Büyük Kazanacak... Diğerlerine Geçmiş Olsun! İstenenler Belli…
Emeklinin Büyük Zam İçin Düğmeye Basıldı! 4C’linin Maaşı Bugün Belli Oldu! 7.555 Lira Müjde Verildi, Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Emeklinin Büyük Zam İçin Düğmeye Basıldı! 4C’linin Maaşı Bugün Belli Oldu! 7.555 Lira Müjde Verildi, Sosyal Medya Sallanıyor!
EYT’liler En Düşük, En Yüksek Ne Kadar Maaş Alacak? Öyle Bir Son Dakika Gelişmesi Yaşandı Ki, Dizler Tir Tir Titriyor! 5.250 Lira Detayı Dudakları Uçuklattı! mask
EYT’liler En Düşük, En Yüksek Ne Kadar Maaş Alacak? Öyle Bir Son Dakika Gelişmesi Yaşandı Ki, Dizler Tir Tir Titriyor! 5.250 Lira Detayı Dudakları Uçuklattı!
Emekliye Ödenecek Promosyon Miktarı Arttı! Bankalar Tarihi Güncellendi! Ziraat Bankası, Halk Bank, Yapı Kredi… Tek Bir Şart Var; Kabul Edilir Edilmez 5 Dakikada Hesapta… mask
Emekliye Ödenecek Promosyon Miktarı Arttı! Bankalar Tarihi Güncellendi! Ziraat Bankası, Halk Bank, Yapı Kredi… Tek Bir Şart Var; Kabul Edilir Edilmez 5 Dakikada Hesapta…
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bunu Yaptığınız Takdirde “Şak” Diye Emeklisiniz… Son Dakika Haberi Geldi! Neler Oluyor? mask
EYT’lilere Büyük Müjde Verildi! Bunu Yaptığınız Takdirde “Şak” Diye Emeklisiniz… Son Dakika Haberi Geldi! Neler Oluyor?
EYT’liler Ne Kadar, Nasıl Kıdem Tazminatı Alacak? Sadece Sayılı Günler Kaldı; Asgari Ücret ve EYT’den Sonra Büyük Bomba Patladı! mask
EYT’liler Ne Kadar, Nasıl Kıdem Tazminatı Alacak? Sadece Sayılı Günler Kaldı; Asgari Ücret ve EYT’den Sonra Büyük Bomba Patladı!
EYT'li Emeklilik Dilekçesini Ne Zaman Verecek! 1970, 1980, 1990, 1999 ve 2000’li Sigortalılar Bu Haber Sizin İçin! İşte Kıdem Tazminat Şartı… mask
EYT'li Emeklilik Dilekçesini Ne Zaman Verecek! 1970, 1980, 1990, 1999 ve 2000’li Sigortalılar Bu Haber Sizin İçin! İşte Kıdem Tazminat Şartı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
1999 Öncesi Sigortası Başlayanlar Dikkat! EYT Emeklilik Tablosu Şakır Şakır Açıklandı! Borçlanma, Staj, Çıraklık Şartları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor? mask
1999 Öncesi Sigortası Başlayanlar Dikkat! EYT Emeklilik Tablosu Şakır Şakır Açıklandı! Borçlanma, Staj, Çıraklık Şartları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor?
Danla Bilic “Geçmişe Mazi Derler!” Deyip Yaptı Yapacağını... Kubilay Aka’nın Hayatı Ellerinden Kayıp Gidecek! “Hayatımın Aşkı” Demişti Ama... mask
Danla Bilic “Geçmişe Mazi Derler!” Deyip Yaptı Yapacağını... Kubilay Aka’nın Hayatı Ellerinden Kayıp Gidecek! “Hayatımın Aşkı” Demişti Ama...
Bensu Soral’ın Yeni Projesine Kimse Anlam Veremedi! “Çoluk Çocuk İzleyecek Bu Nasıl Yapım?” Öğretmenler Fenalık Geçiriyor! Tepkiler Çığ Gibi… mask
Bensu Soral’ın Yeni Projesine Kimse Anlam Veremedi! “Çoluk Çocuk İzleyecek Bu Nasıl Yapım?” Öğretmenler Fenalık Geçiriyor! Tepkiler Çığ Gibi…
Hülya Avşar Bir Yakışıklıyla El Ele… Görenler Kafasını Taştan Taşa Vurdu, Kimse Yakıştıramadı! Aralarındaki Yaş Farkına Rağmen Öpücükler Havada Uçuştu… “Cilveli Hatun!” mask
Hülya Avşar Bir Yakışıklıyla El Ele… Görenler Kafasını Taştan Taşa Vurdu, Kimse Yakıştıramadı! Aralarındaki Yaş Farkına Rağmen Öpücükler Havada Uçuştu… “Cilveli Hatun!”
İbrahim Tatlıses’in Gözbebeği Asena’nın Son Hali Şok Etti! Mesleğini Değiştirmişti; Öyle Bir Dans Etti Ki, Gören “Geri Dön!” Dedi... mask
İbrahim Tatlıses’in Gözbebeği Asena’nın Son Hali Şok Etti! Mesleğini Değiştirmişti; Öyle Bir Dans Etti Ki, Gören “Geri Dön!” Dedi...
Pelin Akil’in Eski Sevgilisi Anıl Altan’ı Çıldırtacak! Kuruluş Osman’ın Gözde Oyuncusu Çıkınca Sosyal Medya Zangır Zangır Sallandı! “Yok Artık!” mask
Pelin Akil’in Eski Sevgilisi Anıl Altan’ı Çıldırtacak! Kuruluş Osman’ın Gözde Oyuncusu Çıkınca Sosyal Medya Zangır Zangır Sallandı! “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL