1999 Öncesi Sigortası Başlayanlar Dikkat! EYT Emeklilik Tablosu Şakır Şakır Açıklandı! Borçlanma, Staj, Çıraklık Şartları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor?
Sıcak gelişmelerin yaşanmaya devam ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin bugün bir açıklama daha geldi. Hükümet cephesinden gelen o açıklamayı gerçekleştiren isim AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu oldu. İşte detaylar...
Sıcak gelişmelerin yaşanmaya devam ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin bugün bir açıklama daha geldi. Hükümet cephesinden gelen o açıklamayı gerçekleştiren isim AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu oldu. Akbaşoğlu açıklamalarında EYT düzenlemesinin tarihine ilişkin bilgi verdi. Peki, EYT düzenlemesinde son durum? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? İşte, detaylar…
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30 Kas 2022 - 16:40 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.