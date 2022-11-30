1999 Öncesi Sigortası Başlayanlar Dikkat! EYT Emeklilik Tablosu Şakır Şakır Açıklandı! Borçlanma, Staj, Çıraklık Şartları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor?

Sıcak gelişmelerin yaşanmaya devam ettiği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin bugün bir açıklama daha geldi. Hükümet cephesinden gelen o açıklamayı gerçekleştiren isim AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu oldu. Akbaşoğlu açıklamalarında EYT düzenlemesinin tarihine ilişkin bilgi verdi. Peki, EYT düzenlemesinde son durum? EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? İşte, detaylar…

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