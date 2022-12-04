- 04 Ara 2022 - 16:03 G: 04 Ara 2022 - 16:04

Tarım Kredi Market Aralık Ayı İndirimi Çıldırttı! Kataloğu Baştan Aşağı Yeniledi.. Fiyat Listesini Görenlerin Nevri Döndü! Tereyağı, Tuvalet Kağıdı, Mercimek, Kaşar ve Ayçiçek Yağı... Yok Yok!

İndirimleri ile müşterilerinin uygun fiyatlı alışveriş yapabilmesini sağlamaya devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, aylık indirimlerine ek olarak haftalık indirimler de gerçekleştirmeye başladı. Kasım ayında temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler gerçekleştirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, şimdi de 1 Aralık 2022 tarihinden 15 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek olan indirimlerini açıkladı. İşte Tarım Kredi Market indirimleri ve detaylar...

İndirimleri ile müşterilerinin uygun fiyatlı alışveriş yapabilmesini sağlamaya devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, aylık indirimlerine ek olarak haftalık indirimler de gerçekleştirmeye başladı. Kasım ayında temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler gerçekleştirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, şimdi de 1 Aralık 2022 tarihinden 15 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek olan indirimlerini açıkladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimli ürünleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı, süt, peynir, et ne kadar, kaç TL? İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 1 – 15 Aralık 2022 indirim kataloğu ürünleri…

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04 Ara 2022 - 16:03 - Magazin

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