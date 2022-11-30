- 30 Kas 2022 - 16:44 G: 30 Kas 2022 - 16:50

Tarım Kredi Market Çıldırttı! Akın Akın Gidiliyor... Fiyat Listesini Görenin Nevri Döndü! Tuvalet Kağıdı, Mercimek, Ayçiçek Yağı... Yok Yok!

İndirimleri ile müşterilerinin uygun fiyatlı alışveriş yapabilmesini sağlamaya devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, aylık indirimlerine ek olarak haftalık indirimler de gerçekleştirmeye başladı. Kasım ayında temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler gerçekleştirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, şimdi de 25 Kasım 2022 tarihinden 30 Kasım 2022 tarihine kadar sürecek olan indirimlerini açıkladı. İşte Tarım Kredi Market indirimleri ve detaylar...

İndirimleri ile müşterilerinin uygun fiyatlı alışveriş yapabilmesini sağlamaya devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, aylık indirimlerine ek olarak haftalık indirimler de gerçekleştirmeye başladı. Kasım ayında temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler gerçekleştirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, şimdi de 25 Kasım 2022 tarihinden 30 Kasım 2022 tarihine kadar sürecek olan indirimlerini açıkladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimli ürünleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı, süt, peynir, et ne kadar, kaç TL? İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 25 – 30 Kasım 2022 indirim kataloğu ürünleri…

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30 Kas 2022 - 16:44 - Magazin

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