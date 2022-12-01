- 01 Ara 2022 - 16:14

Tarım Kredi Market Çıldırttı! İndirimleri Baştan Aşağı Yeniledi.. Fiyat Listesini Görenlerin Nevri Döndü! Tereyağı, Tuvalet Kağıdı, Mercimek, Kaşar ve Ayçiçek Yağı... Yok Yok!

İndirimleri ile müşterilerinin uygun fiyatlı alışveriş yapabilmesini sağlamaya devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, aylık indirimlerine ek olarak haftalık indirimler de gerçekleştirmeye başladı. Kasım ayında temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler gerçekleştirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, şimdi de 1 Aralık 2022 tarihinden 15 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek olan indirimlerini açıkladı. İşte Tarım Kredi Market indirimleri ve detaylar...

İndirimleri ile müşterilerinin uygun fiyatlı alışveriş yapabilmesini sağlamaya devam eden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, aylık indirimlerine ek olarak haftalık indirimler de gerçekleştirmeye başladı. Kasım ayında temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler gerçekleştirmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, şimdi de 1 Aralık 2022 tarihinden 15 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek olan indirimlerini açıkladı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimli ürünleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı, süt, peynir, et ne kadar, kaç TL? İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketleri 1 – 15 Aralık 2022 indirim kataloğu ürünleri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

01 Ara 2022 - 16:14 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kerem Bürsin, Eski Aşkı Hande Erçel’i Çabuk Unuttu! Öyle Bir Sarışına Kalbini Kaptırdı Ki… “Hande Yedin Mi Şimdi Naneyi!” Neler Oluyor? mask
Kerem Bürsin, Eski Aşkı Hande Erçel’i Çabuk Unuttu! Öyle Bir Sarışına Kalbini Kaptırdı Ki… “Hande Yedin Mi Şimdi Naneyi!” Neler Oluyor?
Yürek Çıkmazı Dizisinin Zeynep’i İrem Helvacıoğlu’nun Şiddet İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yürekler Sızım Sızlanacak! Neler Oluyor? mask
Yürek Çıkmazı Dizisinin Zeynep’i İrem Helvacıoğlu’nun Şiddet İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yürekler Sızım Sızlanacak! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı En Sonunda Bunu da Yaptı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; “Aman Çağla Görmesin!” Böylesi Hiç Beklenmiyordu! mask
Acun Ilıcalı En Sonunda Bunu da Yaptı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; “Aman Çağla Görmesin!” Böylesi Hiç Beklenmiyordu!
Survivor Ayşe Yüksel Bir İçim Su Oldu! Minicik Eteği, Daracık Kıyafeti, Muhteşem Fiziği… “Allah’ın Lütfu Olmuşsun!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Survivor Ayşe Yüksel Bir İçim Su Oldu! Minicik Eteği, Daracık Kıyafeti, Muhteşem Fiziği… “Allah’ın Lütfu Olmuşsun!” Yorumlar Arka Arkaya…
Şeyma Subaşı’nın Düğün Öncesi İsteği Şok Etti! Elmaslar, Altınlar Yetmedi; Şimdi de Bu! Duyanların Aklı Tutuluyor! “Abartma Sen de!” mask
Şeyma Subaşı’nın Düğün Öncesi İsteği Şok Etti! Elmaslar, Altınlar Yetmedi; Şimdi de Bu! Duyanların Aklı Tutuluyor! “Abartma Sen de!”
Bensu Soral’ın İncecik Beli Fizik Kitaplarına Yazılır! Boy, Pos, Endam… Görenlerin Dibi Düştü; Kasıklarından Yukarıya Doğru Açılan Kıyafetiyle… mask
Bensu Soral’ın İncecik Beli Fizik Kitaplarına Yazılır! Boy, Pos, Endam… Görenlerin Dibi Düştü; Kasıklarından Yukarıya Doğru Açılan Kıyafetiyle…
Demet Özdemir Araba Pozuyla Çağ Açıp Çağ Kapattı! Eşi Oğuzhan Koç Bile Bu Pozlara Yüz Kere Düşer! Bakanlar Tekrar Tekrar Bakıyor… mask
Demet Özdemir Araba Pozuyla Çağ Açıp Çağ Kapattı! Eşi Oğuzhan Koç Bile Bu Pozlara Yüz Kere Düşer! Bakanlar Tekrar Tekrar Bakıyor…
Fazıl Say'dan Boşanan Ece Dağıstanlı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Fazıl Say ile Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Fazıl Say'dan Boşanan Ece Dağıstanlı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Fazıl Say ile Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Masterchef Fatma Nur, Gamze’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! “İyiyse Cami Yaptırsın!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Fatma Nur, Gamze’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! “İyiyse Cami Yaptırsın!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Neler Oldu Neler…
Üç Kız Kardeş’in Mine’sini Hiç Böyle Görmediniz! Mor İpli Bikinisiyle Kamera Karşısına Geçip Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Üç Kız Kardeş’in Mine’sini Hiç Böyle Görmediniz! Mor İpli Bikinisiyle Kamera Karşısına Geçip Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kirada Oturan Vatandaşlara Yüzyılın Haberi Geldi! Tam Tamına 1.150 Lira Ödeme “Tık” Diye Verilecek! TC’sinde 2, 4, 6, 8 Olanlar… mask
Kirada Oturan Vatandaşlara Yüzyılın Haberi Geldi! Tam Tamına 1.150 Lira Ödeme “Tık” Diye Verilecek! TC’sinde 2, 4, 6, 8 Olanlar…
TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara PTT’den 850 Lira Ödeme! Hem de Tam 1 Yıl Boyunca! E-Devlet’ten Formu Dolduran… mask
TC Kimliğinin Sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 Olanlara PTT’den 850 Lira Ödeme! Hem de Tam 1 Yıl Boyunca! E-Devlet’ten Formu Dolduran…
Kerem Bürsin, Eski Aşkı Hande Erçel’i Çabuk Unuttu! Öyle Bir Sarışına Kalbini Kaptırdı Ki… “Hande Yedin Mi Şimdi Naneyi!” Neler Oluyor? mask
Kerem Bürsin, Eski Aşkı Hande Erçel’i Çabuk Unuttu! Öyle Bir Sarışına Kalbini Kaptırdı Ki… “Hande Yedin Mi Şimdi Naneyi!” Neler Oluyor?
Sözleşmeli Personelde Son Dakika Gelişmesi! Ağızlar Yarım Metre Açık kaldı; Kapsam Genişledi! Yılardır Bekleniyordu! Neler Oluyor? mask
Sözleşmeli Personelde Son Dakika Gelişmesi! Ağızlar Yarım Metre Açık kaldı; Kapsam Genişledi! Yılardır Bekleniyordu! Neler Oluyor?
Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor!
EYT’li Olan Çalışabilir mi? İşveren’in Kafası Karman Çorman Oldu! Kıdem Tazminatı Olayı Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor? mask
EYT’li Olan Çalışabilir mi? İşveren’in Kafası Karman Çorman Oldu! Kıdem Tazminatı Olayı Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL