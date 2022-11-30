Songül Karlı Aradığı Aşkı Sonunda Buldu! Yıllardır Çekmediği Çile Kalmamıştı Sıra Mutluluk Dolu Günlerde… Gören Duyan Havalara Uçtu! İşte O İsim…
Ünlü sanatçı Songül Karlı sonunda aradığı aşkı buldu. Yıllardır çekmediği çile kalmayan Karlı’nın hakkında çıkan bu haberle birlikte gören duyan havalara uçtu. Peki, ünlü sanatçının aklını başından alan o isim kimdi? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında.
Kendisine vekâlet verdiği eski eşi tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı bir dönem hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla da sık sık anılan Karlı şimdilerde yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar tarafından ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. Eski eşi Metin Yüncü ile oldukça sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren ünlü sanatçı şimdi kalbini yeniden bir yakışıklıya açtı. İşte o isim!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.