Songül Karlı Aradığı Aşkı Sonunda Buldu! Yıllardır Çekmediği Çile Kalmamıştı Sıra Mutluluk Dolu Günlerde… Gören Duyan Havalara Uçtu! İşte O İsim…

Kendisine vekâlet verdiği eski eşi tarafından dolandırıldığını iddia eden Songül Karlı bir dönem hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla da sık sık anılan Karlı şimdilerde yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. Sosyal medya platformlarında kullanıcılar tarafından ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. Eski eşi Metin Yüncü ile oldukça sıkıntılı bir boşanma süreci geçiren ünlü sanatçı şimdi kalbini yeniden bir yakışıklıya açtı. İşte o isim!

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