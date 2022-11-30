- 30 Kas 2022 - 17:01 G: 30 Kas 2022 - 17:38

Ajda Pekkan Dekoltesiyle Akılları Başlardan Aldı! Genç Kızlara Taş Çıkardı, Görenler İnanamadı… Dekolte Kavramını Baştan Yazdı! “Sen İnsan Değil Meleksin…”

Türkiye’nin en kıymetli sanatçılarından biri olan Süper Star Ajda Pekkan, dekoltesiyle akılları başlardan aldı. Genç kızlara taş çıkaran ve görenlerin inanmakta zorluk çektiği fotoğraf sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düştü. Dekolte kavramını baştan yazan süperstarı ve dekolteli paylaşımını sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!

Yıllara meydan okuyan Süperstar Ajda Pekkan en sevilen şarkıların mimarı olmasının yanı sıra hem özel hayatıyla hem de hareketleriyle sık sık magazin ve sosyal medya gündeminde kendisine yer buluyordu. Geçtiğimiz günlerde oldukça eski bir sahne arkası fotoğrafında Cenk Eren ile dudak dudağa olmasıyla gündemi alt üst eden sanatçı şimdiyse genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle ortalığı yangın yerine çevirdi. Peki, neydi o paylaşım?

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30 Kas 2022 - 17:01 Ankara- Yaşam

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Ajda Pekkan Dekoltesiyle Akılları Başlardan Aldı! Genç Kızlara Taş Çıkardı, Görenler İnanamadı… Dekolte Kavramını Baştan Yazdı! “Sen İnsan Değil Meleksin…” mask
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