Bu Devirde Altını Olanlar Yaşadı! Öyle Bir Yükseliş Yaşandı Ki, Bir Gecede Milyoner Olabilirsiniz! 1 Aralık Altın Fiyatları Ortalığı Karıştırdı…
Bu devirde resmen altını olanlar yaşadı! Yaşanan yükselişten karlı çıkan yatırımcı, gündem haline geldi. Bir gecede milyoner olacağı konuşulan altın yatırımcısı, 1 Aralık altın fiyatları hakkında araştırmalar yapmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
FED Faiz kararından sonra hareketlilik yaşayan altın, giderek artmıştı. Aralık ayına yükselerek giriş yapan altın, en sonunda ipleri inceldiği yerden kopardı. İnişli çıkışlı bir biçimde biten Kasım ayını geride bırakan altın, Aralık ayına grafiğini yükselterek giriş yaptı. Milyonların dikkatini üzerine çeken altının bu hali ise ekonomi takip edenlerin gündemi oldu. Peki, 1 Aralık itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.