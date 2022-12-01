Bu Devirde Altını Olanlar Yaşadı! Öyle Bir Yükseliş Yaşandı Ki, Bir Gecede Milyoner Olabilirsiniz! 1 Aralık Altın Fiyatları Ortalığı Karıştırdı…

FED Faiz kararından sonra hareketlilik yaşayan altın, giderek artmıştı. Aralık ayına yükselerek giriş yapan altın, en sonunda ipleri inceldiği yerden kopardı. İnişli çıkışlı bir biçimde biten Kasım ayını geride bırakan altın, Aralık ayına grafiğini yükselterek giriş yaptı. Milyonların dikkatini üzerine çeken altının bu hali ise ekonomi takip edenlerin gündemi oldu. Peki, 1 Aralık itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!