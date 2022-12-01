- 01 Ara 2022 - 09:25 G: 01 Ara 2022 - 09:30

Bu Devirde Altını Olanlar Yaşadı! Öyle Bir Yükseliş Yaşandı Ki, Bir Gecede Milyoner Olabilirsiniz! 1 Aralık Altın Fiyatları Ortalığı Karıştırdı…

Bu devirde resmen altını olanlar yaşadı! Yaşanan yükselişten karlı çıkan yatırımcı, gündem haline geldi. Bir gecede milyoner olacağı konuşulan altın yatırımcısı, 1 Aralık altın fiyatları hakkında araştırmalar yapmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

FED Faiz kararından sonra hareketlilik yaşayan altın, giderek artmıştı. Aralık ayına yükselerek giriş yapan altın, en sonunda ipleri inceldiği yerden kopardı. İnişli çıkışlı bir biçimde biten Kasım ayını geride bırakan altın, Aralık ayına grafiğini yükselterek giriş yaptı. Milyonların dikkatini üzerine çeken altının bu hali ise ekonomi takip edenlerin gündemi oldu. Peki, 1 Aralık itibariyle altın fiyatları ne kadar oldu?

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01 Ara 2022 - 09:25 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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