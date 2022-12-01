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01 Ara 2022 - 09:57

Masterchef Fatma Nur, Gamze’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! “İyiyse Cami Yaptırsın!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur, Gamze Tosun’un tüm kirli çamaşırlarını ortaya döktü! “İyiyse camiye gitsin” yorumlarında bulunan Fatma Nur Uçar, açtı ağzını yumdu gözünü! Ekranlardaki gibi birisi olmadığının altını çizen Fatma Nur, büyük şoku yaşattı! Peki, neler oluyor?