Masterchef Fatma Nur, Gamze’nin Kirli Çamaşırlarını Ortaya Döktü! “İyiyse Cami Yaptırsın!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur, Gamze Tosun’un tüm kirli çamaşırlarını ortaya döktü! “İyiyse camiye gitsin” yorumlarında bulunan Fatma Nur Uçar, açtı ağzını yumdu gözünü! Ekranlardaki gibi birisi olmadığının altını çizen Fatma Nur, büyük şoku yaşattı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından Pazar akşamı ekranlara gelen bölümde eleme heyecanı yaşanmış ve hayallerine Fatma Nur Uçar veda etmişti. Yarışmadan onuncu olarak ayrılan Fatma Nur, yarışmada bulunan Gamze Tosun hakkında skandal ifadelere yer verdi. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.