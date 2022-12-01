- 01 Ara 2022 - 10:55 G: 01 Ara 2022 - 11:24

Bu Çorba Ağır Hastayı Bile Ayağa Kaldırır! Tam Bir Şifa Deposu… Bir Kez Tadına Bakan Her Gün Yemek İstiyor!

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklarda arttı! Hal böyle olunca hastalığı iyileştirecek nefis çorbalar araştırılmaya başlandı. Bizlerde Haberler Ankara olarak sizlere ağır hastayı bile yatağından kaldıracak, şifa deposu bir çorba tarifi hazırladık! Bir kez bile tadına bakanın her gün yemek istediği bu nefis çorba, tam da bu günlerin çorbası! Kış çorbası olarak bilinen bu nefis lezzetin malzemeleri ise çok kolay bulunabilen her evde olan malzemeler… Hazırsanız başlayalım!

Kış günlerinde daha çok tercih edilen; sıcacık çorbalar damaklarda tat bırakıyor. Domates çorbası, yayla çorbası, mercimek çorbası ve daha birçok çorba milyonlarca kişinin evine pişiyor. Bugün akşam yemeklerinize yeni bir boyut getirecek bir lezzeti hazırlamanız için sizlere tarif sunduk! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Ara 2022 - 10:55 Ankara- Yaşam

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