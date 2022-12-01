- 01 Ara 2022 - 11:52 G: 01 Ara 2022 - 11:57

Çöp Adam Dizisi Kitap Özeti Sırları İfşa Etti! Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı? Çöp Adam Nerede Hangi Yalıda Çekiliyor? Çöp Adam Dizisi Hangi Şehirde Çekiliyor? 

Star TV ekranlarının yeni hikayesi olan Çöp Adam dizisi, rötarlı da olsa yayın hayatına başladı. Dün akşam itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Çöp Adam dizisi, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Farklı hikayesinden oyuncu kadrosuna kadar pek çok detayı ile merak uyandıran Çöp Adam dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Star TV ekranlarının yeni hikayesi olan Çöp Adam dizisi, rötarlı da olsa yayın hayatına başladı. Dün akşam itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Çöp Adam dizisi, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Farklı hikayesinden oyuncu kadrosuna kadar pek çok detayı ile merak uyandıran Çöp Adam dizisinin çekim mekanları da televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Peki, Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı? Çöp Adam nerede hangi yalıda çekiliyor? Çöp Adam dizisi hangi şehirde çekiliyor? İşte, detaylar…

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01 Ara 2022 - 11:52 - Dizi Haberleri

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