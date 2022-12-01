Ekranların yeni dizilere merhaba demeye devam ettiği şu günlerde yayına başlattığı Tuzak isimli diziden vazgeçen TV8 ekranlarından bir yeni haber geldi. Yeni bir dizi ile daha seyircisini buluşturmaya hazırlanan TV8 ekranları, Sıfırıncı Gün dizisinin tanıtım fragmanını yayınladı. Tanıtım fragmanının ardından ise Sıfırıncı Gün dizisi hakkında pek çok detay merak edilmeye başlandı! Peki, Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor? Sıfırıncı Gün dizisi hangi kanalda hangi gün yayınlanıyor? İşte Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncu kadrosu...

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