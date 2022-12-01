Sıfırıncı Gün Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Sıfırıncı Gün Dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Sıfırıncı Gün Konusu ve Oyuncu Kadrosu...
Ekranların yeni dizilere merhaba demeye devam ettiği şu günlerde yayına başlattığı Tuzak isimli diziden vazgeçen TV8 ekranlarından bir yeni haber geldi. Yeni bir dizi ile daha seyircisini buluşturmaya hazırlanan TV8 ekranları, Sıfırıncı Gün dizisinin tanıtım fragmanını yayınladı. İşte heyecan yaratan o fragmanla birlikte Sıfırıncı Gün dizisinin detayları...
Ekranların yeni dizilere merhaba demeye devam ettiği şu günlerde yayına başlattığı Tuzak isimli diziden vazgeçen TV8 ekranlarından bir yeni haber geldi. Yeni bir dizi ile daha seyircisini buluşturmaya hazırlanan TV8 ekranları, Sıfırıncı Gün dizisinin tanıtım fragmanını yayınladı. Tanıtım fragmanının ardından ise Sıfırıncı Gün dizisi hakkında pek çok detay merak edilmeye başlandı! Peki, Sıfırıncı Gün dizisi ne zaman başlıyor? Sıfırıncı Gün dizisi hangi kanalda hangi gün yayınlanıyor? İşte Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncu kadrosu...
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01 Ara 2022 - 22:54 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.