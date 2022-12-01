Sigara Fiyatlarına Aralık Ayında Zam Gelecek Mi? Şok İddia! Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatlar Ne Kadar Oldu? 1 Aralık Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?   

Bu yıl her zamankinden farklı olarak yılda iki kez değil, tam altı kez zam alış olan sigara fiyatları, yıl sonu itibariyle yeniden zam alacağı iddiası ile gündeme geldi. Öte yandan sigara fiyatlarının zam alıp almayacağı netleşti. Peki, sigara fiyatlarına aralık ayında zam gelecek mi? Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris fiyatlar ne kadar oldu? 1 Aralık güncel sigara fiyatları ne oldu? İşte 1 Aralık 2022 güncel sigara fiyatları…

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