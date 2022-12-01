- 01 Ara 2022 - 16:10

Camdaki Kız Dizisinden Acı Veren Ayrılık! Üç Önemli Oyuncu Diziye Veda Ediyor! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, bu sene üçüncü sezonuna başlamış ve farklı hikayesi ile bir kez daha reytinglerin zirvesindeki yerini korumayı başarmıştı. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkan pek çok yapımı reytinglerde egale eden Camdaki Kız dizisi, şimdilerde hikayesindeki değişiklik nedeniyle mevcut oyuncu kadrosundan yaşanacak olan ayrılıklar ile gündeme gelmeye başladı. İşte Camdaki Kız dizisinden son detaylar...

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, bu sene üçüncü sezonuna başlamış ve farklı hikayesi ile bir kez daha reytinglerin zirvesindeki yerini korumayı başarmıştı. Yeni sezonda seyirci karşısına çıkan pek çok yapımı reytinglerde egale eden Camdaki Kız dizisi, şimdilerde hikayesindeki değişiklik nedeniyle mevcut oyuncu kadrosundan yaşanacak olan ayrılıklar ile gündeme gelmeye başladı. İddialara göre, Camdaki Kız dizisi, üç isim ile yollarını ayırmaya çoktan karar verdi! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor? Camdaki Kız dizisinden kimler ayrılıyor? Camdaki Kız dizisinden ayrılacak olan oyuncular belli mi? İşte, detaylar…

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01 Ara 2022 - 16:10 - Dizi Haberleri

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