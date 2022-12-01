Yürek Çıkmazı Dizisinin Zeynep’i İrem Helvacıoğlu’nun Şiddet İtirafı! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yürekler Sızım Sızlanacak! Neler Oluyor?
Şimdilerde TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı isimli dizide Zeynep’e hayat veren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte kameralara takıldı. Etkinlik öncesi muhabirler ile sohbet eden İrem Helvacıoğlu’ndan itiraf üzerine itiraf geldi. İşte İrem Helvacıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı isimli dizide Zeynep’e hayat veren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte kameralara takıldı. Etkinlik öncesi muhabirler ile sohbet eden İrem Helvacıoğlu’ndan itiraf üzerine itiraf geldi. İrem Helvacıoğlu’nun özellikle de şiddet konusunda söyledikleri çok dikkat çekti! Peki, İrem Helvacıoğlu şiddet ile ilgili ne dedi? İrem Helvacıoğlu, şiddet mi görmüş? İrem Helvacıoğlu kimden, nasıl bir şiddet görmüş? İşte, detaylar…
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01 Ara 2022 - 16:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.