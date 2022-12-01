Acun Ilıcalı En Sonunda Bunu da Yaptı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; “Aman Çağla Görmesin!” Böylesi Hiç Beklenmiyordu!

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü isimlerden biri olan medya patronu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Adana’da düzenlene Fenerbahçe gecesine katıldı. Gecede sahne alan Derya Uluğ ile fotoğraf çekilen Acun Ilıcalı, fotoğrafı ilginç bir sansür taktiği ile paylaştı. Bu paylaşım sonrası ise, sosyal medya kullanıcılarının gündemine Acun Ilıcalı ile Derya Uluğ’unun o fotoğrafı oturdu! Peki, Acun Ilıcalı ile Derya Uluğ ne fotoğrafı paylaştı? Acun Ilıcalı, Derya Uluğ ile olan fotoğrafını neden ve nasıl sansürledi? İşte, detaylar…

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