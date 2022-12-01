Acun Ilıcalı En Sonunda Bunu da Yaptı! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor; “Aman Çağla Görmesin!” Böylesi Hiç Beklenmiyordu!
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü isimlerden biri olan medya patronu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Adana’da düzenlene Fenerbahçe gecesine katıldı. Gecede sahne alan Derya Uluğ ile fotoğraf çekilen Acun Ilıcalı, fotoğrafı ilginç bir sansür taktiği ile paylaştı. İşte detaylar...
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü isimlerden biri olan medya patronu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Adana’da düzenlene Fenerbahçe gecesine katıldı. Gecede sahne alan Derya Uluğ ile fotoğraf çekilen Acun Ilıcalı, fotoğrafı ilginç bir sansür taktiği ile paylaştı. Bu paylaşım sonrası ise, sosyal medya kullanıcılarının gündemine Acun Ilıcalı ile Derya Uluğ’unun o fotoğrafı oturdu! Peki, Acun Ilıcalı ile Derya Uluğ ne fotoğrafı paylaştı? Acun Ilıcalı, Derya Uluğ ile olan fotoğrafını neden ve nasıl sansürledi? İşte, detaylar…
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01 Ara 2022 - 16:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.