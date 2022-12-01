EYT’li Olan Çalışabilir mi? İşveren’in Kafası Karman Çorman Oldu! Kıdem Tazminatı Olayı Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?
Yavaş yavaş sona yaklaşılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaltılmış haliyle EYT düzenlemesine ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT düzenlemesinden yararlanacak olan vatandaşların konuyla ilgili merakları artarken; işverenlerin kafasında da bu konuya ilişkin pek çok soru doğmaya başlıyor. İşte son detaylar...
Yavaş yavaş sona yaklaşılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaltılmış haliyle EYT düzenlemesine ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT düzenlemesinden yararlanacak olan vatandaşların konuyla ilgili merakları artarken; işverenlerin kafasında da bu konuya ilişkin pek çok soru doğmaya başlıyor. Öte yandan son Kabine Toplantısı’nın kulislerde yer alan bilgiler bu soruların pek çoğuna yanıt oluyor. Peki, EYT düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek? EYT’li olan çalışabilir mi? EYT düzenlemesi kapsamında yer alanlar işi bırakmak zorunda mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
01 Ara 2022 - 16:14 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.