- 01 Ara 2022 - 16:14

EYT’li Olan Çalışabilir mi? İşveren’in Kafası Karman Çorman Oldu! Kıdem Tazminatı Olayı Şok İçerisinde Bıraktı! Neler Oluyor?

Yavaş yavaş sona yaklaşılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaltılmış haliyle EYT düzenlemesine ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT düzenlemesinden yararlanacak olan vatandaşların konuyla ilgili merakları artarken; işverenlerin kafasında da bu konuya ilişkin pek çok soru doğmaya başlıyor. İşte son detaylar...

Yavaş yavaş sona yaklaşılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaltılmış haliyle EYT düzenlemesine ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT düzenlemesinden yararlanacak olan vatandaşların konuyla ilgili merakları artarken; işverenlerin kafasında da bu konuya ilişkin pek çok soru doğmaya başlıyor. Öte yandan son Kabine Toplantısı’nın kulislerde yer alan bilgiler bu soruların pek çoğuna yanıt oluyor. Peki, EYT düzenlemesi Meclis’e ne zaman gelecek? EYT’li olan çalışabilir mi? EYT düzenlemesi kapsamında yer alanlar işi bırakmak zorunda mı? İşte, detaylar…

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01 Ara 2022 - 16:14 - Gündem

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