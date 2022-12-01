Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor!

Dönem dönem yaptığı indirimlerle müşterilerinin gözbebeği haline gelen Tarım Kredi Market, çiftçiden direkt olarak müşteriye satış yapıyor. Her iki tarafında gönlünü kazanan Tarım Kredi Market’in 1 Aralık’tan 15 Aralık’a kadar geçerli olacak olan indirimleri dikkatleri üzerine çekti. Adeta vurgun yapan Tarım Kredi Market, en uygun fiyatları bir kez daha müşterilerine sundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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