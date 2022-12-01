Tarım Kredi Market Muhteşem İndirimi Bu Sabah 09.00’da Başlattı! Yoğurt 38 TL, Tereyağı 89 TL, Tuvalet Kağıdı 74 TL… Kapış Kapış Satılıyor!
Tarım Kredi Market, Aralık ayına girişmesiyle muhteşem bir indirim daha yaptı! Sabah saat 09.00’da indirimini başlatan Tarım Kredi Market, yoğurdu 38 liraya, yemeklerin yıldızı olan tereyağını 89 liraya, bir döneme zamlarıyla damgasını vuran tuvalet kağıdını ise 74 liraya kadar düşürmüştü. Kapış kapış satılan bu indirim, müşterilerin dikkatini üzerine çekti. Peki, neler oluyor?
Dönem dönem yaptığı indirimlerle müşterilerinin gözbebeği haline gelen Tarım Kredi Market, çiftçiden direkt olarak müşteriye satış yapıyor. Her iki tarafında gönlünü kazanan Tarım Kredi Market’in 1 Aralık’tan 15 Aralık’a kadar geçerli olacak olan indirimleri dikkatleri üzerine çekti. Adeta vurgun yapan Tarım Kredi Market, en uygun fiyatları bir kez daha müşterilerine sundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.