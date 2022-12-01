Sözleşmeli Personelde Son Dakika Gelişmesi! Ağızlar Yarım Metre Açık kaldı; Kapsam Genişledi! Yılardır Bekleniyordu! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 425 kamu çalışanının isteği doğrultusunda düzenlemeyle birlikte kadroya geçebileceğini açıklamıştı. Sözleşmeli personel sayısının 650 bin olduğu bilindiği için bazı kamu çalışanlarının sözleşmeli personel düzenlemesine alınmadığı tartışılmaya başlanmıştı. Bu tartışmalara son noktayı koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin kapsamının genişlediğini duyurdu. Peki, sözleşmeli personel düzenlemesi kapsamından kimler yararlanabilecek? Sözleşmeli personel düzenlemesi kapsamına hangi kamu çalışanları girecek? İşte, detaylar…

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