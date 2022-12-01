Sözleşmeli Personelde Son Dakika Gelişmesi! Ağızlar Yarım Metre Açık kaldı; Kapsam Genişledi! Yılardır Bekleniyordu! Neler Oluyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin kapsamının genişlediğini duyurdu. Peki, sözleşmeli personel düzenlemesi kapsamından kimler yararlanabilecek? İşte Sözleşmeli Personel kadro durumu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 425 kamu çalışanının isteği doğrultusunda düzenlemeyle birlikte kadroya geçebileceğini açıklamıştı. Sözleşmeli personel sayısının 650 bin olduğu bilindiği için bazı kamu çalışanlarının sözleşmeli personel düzenlemesine alınmadığı tartışılmaya başlanmıştı. Bu tartışmalara son noktayı koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel düzenlemesinin kapsamının genişlediğini duyurdu. Peki, sözleşmeli personel düzenlemesi kapsamından kimler yararlanabilecek? Sözleşmeli personel düzenlemesi kapsamına hangi kamu çalışanları girecek? İşte, detaylar…
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01 Ara 2022 - 16:15 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.