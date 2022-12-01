iPhone Alacakların Dikkatine! Parasını Hak Ediyor mu, Etmiyor mu? Özellikleri Tek Tek Ortaya Çıktı; Milyonlar İkiye Ayrıldı! Neler Oluyor?
Dünyanın teknoloji devi olan Apple’ın bu sene piyasaya sürdüğü iPhone 14 ve iPhone 14 Pro, Türkiye’de fahiş bir fiyattan satışa çıkınca, pek çok vatandaş iPhone kullanıcısı olmaktan vazgeçti. Vazgeçemeyenler, komşu ülkelere giderek, daha uyguna iPhone 14 ve iPhone 14 Pro satın almanın yollarını aramaya başladı. İşte detaylar...
Dünyanın teknoloji devi olan Apple’ın bu sene piyasaya sürdüğü iPhone 14 ve iPhone 14 Pro, Türkiye’de fahiş bir fiyattan satışa çıkınca, pek çok vatandaş iPhone kullanıcısı olmaktan vazgeçti. Vazgeçemeyenler, komşu ülkelere giderek, daha uyguna iPhone 14 ve iPhone 14 Pro satın almanın yollarını aramaya başladı. Konuya ilişkin incelemelerde bulunan teknoloji uzmanları ise, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro’nun parasını hak edip etmediğini ortaya koydu! Peki, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro parasını hak ediyor mu, etmiyor mu? iPhone 14 ve iPhone 14 Pro özellikleri neler? İşte, detaylar...
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01 Ara 2022 - 16:16 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.