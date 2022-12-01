iPhone Alacakların Dikkatine! Parasını Hak Ediyor mu, Etmiyor mu? Özellikleri Tek Tek Ortaya Çıktı; Milyonlar İkiye Ayrıldı! Neler Oluyor?

Dünyanın teknoloji devi olan Apple’ın bu sene piyasaya sürdüğü iPhone 14 ve iPhone 14 Pro, Türkiye’de fahiş bir fiyattan satışa çıkınca, pek çok vatandaş iPhone kullanıcısı olmaktan vazgeçti. Vazgeçemeyenler, komşu ülkelere giderek, daha uyguna iPhone 14 ve iPhone 14 Pro satın almanın yollarını aramaya başladı. Konuya ilişkin incelemelerde bulunan teknoloji uzmanları ise, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro’nun parasını hak edip etmediğini ortaya koydu! Peki, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro parasını hak ediyor mu, etmiyor mu? iPhone 14 ve iPhone 14 Pro özellikleri neler? İşte, detaylar...

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