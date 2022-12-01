Üç Kız Kardeş’in Mine’sini Hiç Böyle Görmediniz! Mor İpli Bikinisiyle Kamera Karşısına Geçip Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal’in bu halleri herkesi şok içerisinde bıraktı. Mor ipli bikinisiyle kamera karşısına geçen Senem, resmen alev alev yaktı! Sosyal medyada gündem yarayan Nazlı Senem Ünal, gözleri yuvalarından çıkarmayı başardı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Sinem’i Nazlı Senem Ünal nasıl bir paylaşımda bulundu?
Başrollerinde Özgü Kaya, İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Dizide, Türkan ve Somer’in arasını bozmak adına kıyasıya çalışan Mine, yine sinirleri alt üst etmişti. Seyircilerden tepki üzerine tepki alan Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal’in son halleri yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.