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01 Ara 2022 - 16:16

Üç Kız Kardeş’in Mine’sini Hiç Böyle Görmediniz! Mor İpli Bikinisiyle Kamera Karşısına Geçip Alev Alev Yaktı! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Mine karakterine hayat veren Nazlı Senem Ünal’in bu halleri herkesi şok içerisinde bıraktı. Mor ipli bikinisiyle kamera karşısına geçen Senem, resmen alev alev yaktı! Sosyal medyada gündem yarayan Nazlı Senem Ünal, gözleri yuvalarından çıkarmayı başardı. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Sinem’i Nazlı Senem Ünal nasıl bir paylaşımda bulundu?