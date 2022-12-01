Ziraat Bankası Aralık Ayı Emekli Promosyon Miktarlarını Güncelledi! İşte Emekli Promosyon Miktarı ve Ödeme Tarihleri...

Sosyal Güvenlik Kurumu ya da kısaltılmış hali ile SGK’nın bankalar ile gerçekleştirdiği protokol kapsamında 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) emeklilerine ödenen emekli promosyonları için yeni bir ay daha başladı. Aralık ayı itibariyle emekli promosyonlarını güncelleyen bankaların yeni emekli promosyonları merak edilir hale geldi. Öte yandan yeni kampanyasına ilişkin açıklama yapan bankaların başında Ziraat Bankası yer aldı! Peki, Ziraat Bankası’nda emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Emekli maaşı Ziraat Bankası’na nasıl taşınır? Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu nasıl alınır? İşte, detaylar...

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