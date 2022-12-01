Ziraat Bankası Aralık Ayı Emekli Promosyon Miktarlarını Güncelledi! İşte Emekli Promosyon Miktarı ve Ödeme Tarihleri...
Sosyal Güvenlik Kurumu ya da kısaltılmış hali ile SGK’nın bankalar ile gerçekleştirdiği protokol kapsamında 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) emeklilerine ödenen emekli promosyonları için yeni bir ay daha başladı. Aralık ayı itibariyle emekli promosyonlarını güncelleyen bankaların yeni emekli promosyonları merak edilir hale geldi. İşte son durum...
Sosyal Güvenlik Kurumu ya da kısaltılmış hali ile SGK’nın bankalar ile gerçekleştirdiği protokol kapsamında 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) emeklilerine ödenen emekli promosyonları için yeni bir ay daha başladı. Aralık ayı itibariyle emekli promosyonlarını güncelleyen bankaların yeni emekli promosyonları merak edilir hale geldi. Öte yandan yeni kampanyasına ilişkin açıklama yapan bankaların başında Ziraat Bankası yer aldı! Peki, Ziraat Bankası’nda emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Emekli maaşı Ziraat Bankası’na nasıl taşınır? Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonu nasıl alınır? İşte, detaylar...
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01 Ara 2022 - 22:58 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.