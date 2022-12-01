Bu Haber Tüm Ankara’yı İlgilendiriyor! Bakan Karaismailoğlu AKM-Gar ve Kızılay Metro Hattı Açılıyor! Ulaşım Hattında Büyük Değişiklik!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir süredir yapımı sürdürülen Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün bir test sürüşü gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından kameralar karşısına geçen Bakan Karaismailoğlu, yapılan yeni metro hattına ve metro hattının faaliyete açılacağı tarihe ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Ankara AKM-Gar- Kızılay Metro Hattı ne zaman hizmete açılacak? Ankara AKM-Gar- Kızılay Metro Hattı tamamlandı mı? Ankara AKM-Gar- Kızılay Metro Hattı ne aşamada? İşte, detaylar…

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