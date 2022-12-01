Bu Haber Tüm Ankara’yı İlgilendiriyor! Bakan Karaismailoğlu AKM-Gar ve Kızılay Metro Hattı Açılıyor! Ulaşım Hattında Büyük Değişiklik!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir süredir yapımı sürdürülen Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün bir test sürüşü gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından kameralar karşısına geçen Bakan Karaismailoğlu, yapılan yeni metro hattına ve metro hattının faaliyete açılacağı tarihe ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir süredir yapımı sürdürülen Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün bir test sürüşü gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından kameralar karşısına geçen Bakan Karaismailoğlu, yapılan yeni metro hattına ve metro hattının faaliyete açılacağı tarihe ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Ankara AKM-Gar- Kızılay Metro Hattı ne zaman hizmete açılacak? Ankara AKM-Gar- Kızılay Metro Hattı tamamlandı mı? Ankara AKM-Gar- Kızılay Metro Hattı ne aşamada? İşte, detaylar…
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01 Ara 2022 - 22:57 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.