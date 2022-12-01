Arka Sokaklar Dizisinin Yüsra'sı İç Gösteren Kıyafetiyle Cayır Cayır Yaktı! "Hem Hüsnü Hem Rıza Baba Kalpten Gidecek!" Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı Gitti!

Kanal D ekranlarında yıllardır yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana bir an olsun heyecanının düşmediği dizi olan Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş rolüne hayat veren Yüsra Geyik her paylaşımıyla gündem olmaya devam ediyor. Ekranlarda resmen gözler önünde büyüyen Yüsra Geyik’in son halini görenler şok oldu. İşte tüm detaylar.

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