Arka Sokaklar Dizisinin Yüsra'sı İç Gösteren Kıyafetiyle Cayır Cayır Yaktı! "Hem Hüsnü Hem Rıza Baba Kalpten Gidecek!" Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı Gitti!
Yıllardır Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakteri Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş, yani Yüsra Geyik, iç gösteren kıyafetiyle cayır cayır yaktı. Hem Hüsnü Çoban’ın hem de Rıza Babanın kalpten gideceği paylaşımdaki detay görenlerin aklını başından aldı. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Kanal D ekranlarında yıllardır yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana bir an olsun heyecanının düşmediği dizi olan Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliş rolüne hayat veren Yüsra Geyik her paylaşımıyla gündem olmaya devam ediyor. Ekranlarda resmen gözler önünde büyüyen Yüsra Geyik’in son halini görenler şok oldu. İşte tüm detaylar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.