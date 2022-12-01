Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Sonunda Bunu da Yaptı! Sokakta Görse Selam Vermez ama Olay Reyting Olunca… “Yazıklar Olsun Acun!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışması oldukça olaylı geçmişti. Normalde yarışma bittikten sonra 1 – 2 gün konuşulur ve her şey unutulur giderdi ama son sezon neredeyse 1,5 ay kadar konuşulmuştu. Yine iddialı ve çok konuşulacak bir yarışmanın altına imzasını atan Acun Ilıcalı, sokakta görse selam vermeyeceği isme öyle bir teklifte bulundu ki…

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