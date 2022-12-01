Survivor 2023 İçin Acun Ilıcalı Sonunda Bunu da Yaptı! Sokakta Görse Selam Vermez ama Olay Reyting Olunca… “Yazıklar Olsun Acun!”
Tv8 ekranlarının merakla beklenen Survivor yarışması için Acun Ilıcalı, sonunda bunu da yaptı. Günlük hayatında sokakta görse selam vermeyeceği isme teklifini yapan Acun Ilıcalı, reyting için her şeyi yapacağını gösterdi. İşte milyonların “Yazıklar olsun Acun” dediği o sistem…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışması oldukça olaylı geçmişti. Normalde yarışma bittikten sonra 1 – 2 gün konuşulur ve her şey unutulur giderdi ama son sezon neredeyse 1,5 ay kadar konuşulmuştu. Yine iddialı ve çok konuşulacak bir yarışmanın altına imzasını atan Acun Ilıcalı, sokakta görse selam vermeyeceği isme öyle bir teklifte bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.