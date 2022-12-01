- 01 Ara 2022 - 23:02 G: 01 Ara 2022 - 23:23

Survivor 2023 Kadrosuna Sürpriz İsim! Acun Ilıcalı Sonunda Bunu da Yaptı! Sokakta Görse Selam Vermez ama Olay Reyting Olunca…

Tv8 ekranlarının merakla beklenen Survivor yarışması için Acun Ilıcalı, sonunda bunu da yaptı. Günlük hayatında sokakta görse selam vermeyeceği isme teklifini yapan Acun Ilıcalı, reyting için her şeyi yapacağını gösterdi. İşte milyonların Buda olmaz dediği o sistem…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışması oldukça olaylı geçmişti. Normalde yarışma bittikten sonra 1 – 2 gün konuşulur ve her şey unutulur giderdi ama son sezon neredeyse 1,5 ay kadar konuşulmuştu. Yine iddialı ve çok konuşulacak bir yarışmanın altına imzasını atan Acun Ilıcalı, sokakta görse selam vermeyeceği isme öyle bir teklifte bulundu ki…

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01 Ara 2022 - 23:02 Ankara- Yaşam

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Survivor 2023 Kadrosuna Sürpriz İsim İsim! Acun Ilıcalı Sonunda Bunu da Yaptı! Sokakta Görse Selam Vermez ama Olay Reyting Olunca… mask
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