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01 Ara 2022 - 21:23

Akaryakıta Bir İndirim Daha Geldi! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu… 1 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Resmen Yerlerde!

Akaryakıta bir indirim daha geldi. Benzin istasyonlarının ağzına kadar dolmasına neden olan bu indirim; hem araç sahipleri hem de ekonomi takip edenler tarafından merak konusu oldu. 1 Aralık LPG, Benzin ve Motorin fiyatları, resmen yerlere indi. Son 11 ayın en düşük halini görmekte olan brent petrol, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?