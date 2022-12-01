- 01 Ara 2022 - 21:23 G: 01 Ara 2022 - 21:32

Akaryakıta Bir İndirim Daha Geldi! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu… 1 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Resmen Yerlerde!

Akaryakıta bir indirim daha geldi. Benzin istasyonlarının ağzına kadar dolmasına neden olan bu indirim; hem araç sahipleri hem de ekonomi takip edenler tarafından merak konusu oldu. 1 Aralık LPG, Benzin ve Motorin fiyatları, resmen yerlere indi. Son 11 ayın en düşük halini görmekte olan brent petrol, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Hem brent petrol fiyatlarının düşmesi hem de dolar ve TL kurundaki değişikler; LPG, motorin ve benzin fiyatlarının yerinden oynamasına neden oluyor. G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yönelik beklentilerden sonra brent petrol son 11 ayın en dibini görmüştü. Geçtiğimiz hafta tam tamına 4 kez indirim alıp adını tarihe kazıyan akaryakıt fiyatlarına bu ise 2 kez üst üste indirim gelmişti. 1 Aralık Perşembe itibariyle akaryakıt komple tarih değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Ara 2022 - 21:23 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kadir gezer - Akaryakıt dolar bazinda dusüyor. Umarım pompalara daha çok yansır...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Aralık 23:13

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor 2023 Kadrosuna Sürpriz İsim İsim! Acun Ilıcalı Sonunda Bunu da Yaptı! Sokakta Görse Selam Vermez ama Olay Reyting Olunca… mask
Survivor 2023 Kadrosuna Sürpriz İsim İsim! Acun Ilıcalı Sonunda Bunu da Yaptı! Sokakta Görse Selam Vermez ama Olay Reyting Olunca…
Sigara Fiyatlarına Aralık Ayında Zam Gelecek Mi? Şok İddia! Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatlar Ne Kadar Oldu? 1 Aralık Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?    mask
Sigara Fiyatlarına Aralık Ayında Zam Gelecek Mi? Şok İddia! Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatlar Ne Kadar Oldu? 1 Aralık Güncel Sigara Fiyatları Ne Oldu?   
Ziraat Bankası Aralık Ayı Emekli Promosyon Miktarlarını Güncelledi! İşte Emekli Promosyon Miktarı ve Ödeme Tarihleri... mask
Ziraat Bankası Aralık Ayı Emekli Promosyon Miktarlarını Güncelledi! İşte Emekli Promosyon Miktarı ve Ödeme Tarihleri...
Bu Haber Tüm Ankara’yı İlgilendiriyor! Bakan Karaismailoğlu AKM-Gar ve Kızılay Metro Hattı Açılıyor! Ulaşım Hattında Büyük Değişiklik! mask
Bu Haber Tüm Ankara’yı İlgilendiriyor! Bakan Karaismailoğlu AKM-Gar ve Kızılay Metro Hattı Açılıyor! Ulaşım Hattında Büyük Değişiklik!
Çöp Adam Dizisi Gerçek Hayat Hikayesi Çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…! Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti Dizisinden Sonra Bomba Patladı! mask
Çöp Adam Dizisi Gerçek Hayat Hikayesi Çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! Meğer…! Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti Dizisinden Sonra Bomba Patladı!
Sıfırıncı Gün Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Sıfırıncı Gün Dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Sıfırıncı Gün Konusu ve Oyuncu Kadrosu... mask
Sıfırıncı Gün Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Sıfırıncı Gün Dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Sıfırıncı Gün Konusu ve Oyuncu Kadrosu...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL