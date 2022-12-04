Akaryakıta Yeni İndirim Daha Geldi! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu… 4 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Resmen Yerlerde!
Akaryakıta bir indirim daha geldi. Benzin istasyonlarının ağzına kadar dolmasına neden olan bu indirim; hem araç sahipleri hem de ekonomi takip edenler tarafından merak konusu oldu. 1 Aralık LPG, Benzin ve Motorin fiyatları, resmen yerlere indi. Son 11 ayın en düşük halini görmekte olan brent petrol, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Hem brent petrol fiyatlarının düşmesi hem de dolar ve TL kurundaki değişikler; LPG, motorin ve benzin fiyatlarının yerinden oynamasına neden oluyor. G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yönelik beklentilerden sonra brent petrol son 11 ayın en dibini görmüştü. Geçtiğimiz hafta tam tamına 4 kez indirim alıp adını tarihe kazıyan akaryakıt fiyatlarına bu ise 2 kez üst üste indirim gelmişti. 1 Aralık Perşembe itibariyle akaryakıt komple tarih değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
4 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları
6 Aralık 2022 Salı günü itibaren ise motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.
Ankara
Motorin litresi 23.77
Benzinin litresi 20.37
İstanbul
Motorin litresi 23.61
Benzinin litresi 20.19
İzmir
Motorin litresi 23.82
Benzinin litresi 20.37
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Emekli - Zam çok çok yansıyor. İndirim az az yansıyor
Hasan Gedik - Akaryakıt 20 TL nin altına dussunde ozaman helal olsun demezsem serefsizim
Kadir gezer - Akaryakıt dolar bazinda dusüyor. Umarım pompalara daha çok yansır...
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.