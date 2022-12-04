- 04 Ara 2022 - 16:03 G: 04 Ara 2022 - 16:04

Akaryakıta Yeni İndirim Daha Geldi! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu… 4 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Resmen Yerlerde!

Akaryakıta bir indirim daha geldi. Benzin istasyonlarının ağzına kadar dolmasına neden olan bu indirim; hem araç sahipleri hem de ekonomi takip edenler tarafından merak konusu oldu. 1 Aralık LPG, Benzin ve Motorin fiyatları, resmen yerlere indi. Son 11 ayın en düşük halini görmekte olan brent petrol, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Hem brent petrol fiyatlarının düşmesi hem de dolar ve TL kurundaki değişikler; LPG, motorin ve benzin fiyatlarının yerinden oynamasına neden oluyor. G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yönelik beklentilerden sonra brent petrol son 11 ayın en dibini görmüştü. Geçtiğimiz hafta tam tamına 4 kez indirim alıp adını tarihe kazıyan akaryakıt fiyatlarına bu ise 2 kez üst üste indirim gelmişti. 1 Aralık Perşembe itibariyle akaryakıt komple tarih değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

4 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları

6 Aralık 2022 Salı günü itibaren ise motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.

Ankara

Motorin litresi 23.77

Benzinin litresi 20.37

İstanbul

Motorin litresi 23.61

Benzinin litresi 20.19

İzmir

Motorin litresi 23.82

Benzinin litresi 20.37

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04 Ara 2022 - 16:03 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Emekli - Zam çok çok yansıyor. İndirim az az yansıyor

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 02 Aralık 23:28
02

Hasan Gedik - Akaryakıt 20 TL nin altına dussunde ozaman helal olsun demezsem serefsizim

Yanıtla . 13Beğen . 4Beğenme 02 Aralık 08:42
01

Kadir gezer - Akaryakıt dolar bazinda dusüyor. Umarım pompalara daha çok yansır...

Yanıtla . 12Beğen . 3Beğenme 01 Aralık 23:13
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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Akaryakıta Yeni İndirim Daha Geldi! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu… 4 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Resmen Yerlerde! mask
Akaryakıta Yeni İndirim Daha Geldi! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu… 4 Aralık LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Resmen Yerlerde!
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